Stortingspresident Olemic Thommessen (H) bøyer seg ikke for krav om å gå av etter byggeskandalen. Men presset vedvarer etter redegjørelsen i Stortinget tirsdag.

Arbeiderpartiet, Sp og SV ber alle stortingspresidenten om å trekke seg. Rødt vil ha nyvalg, mens Venstre forutsetter at presidentskapet gjør en «grundig vurdering» av det politiske ansvaret.

Dermed sitter KrF med nøkkelen når det gjelder Thommessens fremtid, så lenge Høyre foreløpig ikke ser noen grunn til å vurdere presidentens tillit.

Partileder Knut Arild Hareide sier til NTB at partiet trolig ikke vil konkludere før etter at finanskomiteen har behandlet redegjørelsen som Thommessen holdt i Stortinget tirsdag.

Ikke polemikk

Hareide merket seg at Thommessen to ganger brukte uttrykket «sterkt beklagelig» om den siste byggesprekken på 500 millioner kroner. Selv den siste prislappen på 2,3 milliarder kroner er det knyttet stor usikkerhet til.

– Det ville kanskje vært på sin plass om han også hadde sagt sterkt beklagelig om at han selv har kommet med feilaktig informasjon til Stortinget, sier Hareide under henvisning til at Thommesen så sent som 20. desember forsikret Stortinget om at kostnadene var under kontroll.

Men så langt har partiet altså ikke konkludert. Saken er for alvorlig til at KrF vil drive polemikk, uttalte Hareide i debatten.

Kunne spurt mer

Thommessen brukte mye tid på å peke på Multiconsult og avgått stortingsdirektør Ida Børresen da han gikk gjennom saken og forsøkte å belyse kostnadssprekken, som han selv omtaler som uforklarlig og sterkt beklagelig.

– Kunne vi gjort mer for å etterspørre informasjon? Jeg ser at svaret på det er ja, sa presidenten til NTB i vandrehallen etter redegjørelsen.

Noen planer om å trekke seg har han likevel ikke.

– Jeg er valgt til dette vervet. Min oppgave er å føre prosjektet i havn, sier han.

NTB Scanpix

Fryktelig situasjon

Høyres parlamentariske leder Trond Helleland sier at spørsmålet om tillit til Thommessen ikke er tema for stortingsgruppen, selv om han omtaler byggesprekken som en skandale.

– Jeg skal ikke si at det er en samlet stortingsgruppe, men vi har tillit til Thommessen som stortingspresident. Spørsmålet er om han har gjort nok for å unngå å havne i en fryktelig vanskelig situasjon. Det vil behandlingen i finanskomiteen avdekke, sier Helleland til NTB.

Men det er åpenbart at Thommessen ikke sitter trygt når tre store stortingsgrupper mener han bør trekke seg, og KrF ikke har konkludert, framholder han.

– Helt utrolig

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener at Thommessen har ansvaret for at Stortinget ikke er blitt løpende orientert, slik det ble forutsatt da den forrige byggesprekken ble behandlet i juni.

– Men igjen hører vi at administrasjonen ikke har gitt løpende informasjon til presidentskapet. Vi hører en president som forklarer at han ikke er blitt meddelt, sa Støre i debatten.

SV-leder Audun Lysbakken mener redegjørelsen var preget av ansvarsfraskrivelse, mens Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad synes det er uforståelig og helt utrolig at Thommessen ikke var mer aktiv i å søke informasjon.

NTB Scanpix

Kan sprekke mer

Thommessen vedgår at prosjektets omfang flere ganger er blitt undervurdert. Så sent som 1. februar ble presidentskapet informert om at byggesprekken lå an til å bli 55 millioner kroner. To uker senere var ekstraregningen vokst til 500 millioner kroner.

– Dette var sjokkerende og svært overraskende, sa Thommessen.

Han vedgår at risikoen for ytterligere kostnadsoverskridelser fortsatt er høy.

– Normalt skulle usikkerheten avtatt så sent i et byggeprosjekt. Men det mangelfulle grunnlaget gjør at vi ikke har denne effekten i prosjektet, lød løypemeldingen.