Justisminister Sylvi Listhaug (Frp) tar avstand fra ytterliggående og rasistiske grupper som har tatt til orde for å sende henne blomster.

Fredag fikk Listhaug kritikk fra flere hold fordi hun takket for blomster som også innvandringsfiendtlige og ytterliggående grupper hadde oppfordret folk til å sende.

– Jeg har nå fått flere hundre blomsterbuketter. Jeg har lest kortene og ser blomsterhilsener fra vanlige folk med all mulig partitilhørighet fra hele landet. Det setter jeg stor pris på. Jeg ser likevel at noen i enkelte ytterliggående grupper også har tatt initiativ til å sende meg blomster. Det synes jeg ikke noe om. Jeg tar fullstendig avstand fra hatefulle ytringer, hets og rasisme, skriver Listhaug på sin Facebook-profil lørdag ettermiddag.

Hun ber sine tilhengere om å la være å støtte disse gruppene.

– Enkelte av disse gruppene på Facebook skjuler seg bak vanlige navn, men sprer grusomme holdninger som vi må bekjempe. Jeg oppfordrer derfor dere alle til å aktivt ta avstand fra grupper som for eksempel «Slå ring om Norge». Jeg håper vi kan stå sammen mot hets, rasisme og hat uansett politisk farge, sier statsråden.

Helen Ingrid Andreassen, aktiv i Oslo Ap og overlevende etter Utøya-terroren, fortalte fredag om hvordan Utøya-overlevende reagerer med fortvilelse etter blomsteraksjonen til støtte for Listhaug.

– Jeg får telefoner fra Utøya-overlevere som gråter og er fortvilet over hvordan Sylvi Listhaug skryter av blomstene hun får fra Facebook-grupper som sprer hat, sier hun.