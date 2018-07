Helt siden 1973 har Nils Skavhellen vært fylkets inntaksleder. Dagens 16-åringer er mer modne, men også mer sårbare, mener årgangsbyråkraten.

Nils Skavhellen pleier å si at han har hatt befatning med alle hordalendinger født etter 1957 som har søkt videregående skole. Det er nesten sant, for inntakslederen i Hordaland fylkeskommune har styrt inntaket helt siden 1973, altså da 57-kullet var 16 år.

Langt fra alle har oppsøkt Skavhellen på hans høyst originale kontor. Men han har tatt imot mange, og han har møtt flere generasjoner 16-åringer.

– Det hender besteforeldre kommer for å snakke for barnebarna sine. Når de kommer inn døren her tror de at de møter et gjenferd. Er du her fortsatt, spør de og måper, sier inntakslederen om folk han hjalp da de i sin tid søkte plass på videregående skole.

Jannica Luoto

Hemmelig telefon

Elever som ikke får den skoleplassen de ønsker seg, eller ikke vet hva de skal søke, kontakter gjerne Inntakskontoret. I dag mest via e-post eller telefon. Men fortsatt er det en del som også oppsøker kontoret. Skavhellen setter pris på det. Han mener personlig kontakt er viktig, og håper at det fortsetter å være det etter at han blir pensjonist til høsten.

– Det er bedre å gi gode råd fra sofaen enn fra telefonen, sier han og nikker mot den blå hjørnesofaen han har på kontoret.

En periode fikk han så mange forespørsler at han måtte få hemmelig telefonnummer. Det hender også at han blir gjenkjent utenfor kontoret av folk som tror han har full oversikt over alle søkere. Som den gang på Hamresanden ved Kristiansand.

– En gang jeg var der da sønnene mine var små, kom en dame bort og spurte om jeg visste hvor datteren hennes hadde kommet inn. Nei, svarte jeg. Litt seinere, mens jeg lå og leste avisen, sto plutselig datteren toppløs hennes over meg og spurte om det samme. Da kunne jeg naturligvis svare, sier han ironisk og humrer.

Modne 16-åringer

69-åringen har vært inntaksleder «fra steintavlen til digitaliseringen», fra hullkort og frankering til nettside og e-post. Han har mange historier fra et langt liv på Inntakskontoret. Som denne:

– En jente gråt i telefonen. Jeg skulle sjekke noe for henne og sa jeg måtte legge fra meg røret. Da spurte hun hva røret var for noe.

Språk og teknologi har endret seg enormt siden 1973. Tenåringene og deres foreldre er på mange vis de samme, men han ser også en del endringer.

– Dagens 16-åringer er mer modne enn på 70-tallet. De er bereiste og kan mye, og jeg synes det er fint når de kommer hit og snakker sin sak. Samtidig er det en del dagligdagse ting de ikke vet. For eksempel hvem som er statsminister eller finansminister. De er heller ikke så datakyndige som man skulle tro. Kanskje gode i dataspill og på sosiale medier, men de kan ha problemer med å registrere seg på vigo.no.

Et annet utviklingstrekk han ser går på psykisk helse.

– Ungdom i dag er mer sårbare. Mange flere sliter psykisk. Det er en av grunnene til at vi innførte skjønnsmessig inntaksvurdering for noen år siden. Jeg er opptatt av at vi skal være fleksible. Mottoet vårt er at vi skal hjelpe alle, så sant det ikke går ut over andre.

Fakta: Nils Skavhellen Inntaksleder i Hordaland fylkeskommune siden 1973. Født i 1949. Utdannet kommunal kandidat ved Norges kommunal- og sosialhøgskole. Gjennomfører sitt siste inntak til videregående skoler i sommer og blir pensjonist fra 1. oktober.

Fagtrender

Hvert år når et nytt kull tiendeklassinger har sendt søknadene til videregående i mars, samt i juli, når skoleplassene fordeles, dukker Nils Skavhellens navn opp i avisene. Media var ivrigere før, synes han. Men inntakslederen er den journalistene snakker med om hvor det er vanskeligst å komme inn og hvilke programfag som er mest populære nå.

I årevis har han snakket om opp- og nedgang innen helse- og sosialfag, byggfag, teknologi og industriell produksjon (TIP), mediefag ... Og om populariteten til Amalie Skram og Nordahl Grieg.

Skavhellen merker at ungdom oppdager samfunnsendringer veldig fort. Da det ble stopp i oljeindustrien i 2015, gikk søkertallene til oljerelaterte fag drastisk ned. Men det er gjerne i krisetiden det er lurt å ta slik utdanning, så er man klar når de bemanner opp igjen. Det er omtrent som med aksjer, det er lurt å kjøpe i dårlige tider, mener inntakslederen som har fulgt konjunkturene gjennom 45 år.

Til høsten skal hans eldste barnebarn begynne på videregående.

– Hva har du rådet ham til?

– Ingenting. I likhet med meg er han mer teoretisk enn praktisk, så det blir nok studiespesialiserende.

Jannica Luoto

Litauen og fotball

«When a man is tired of London, he’s tired of life», står det på en av kontorplakatene. Ved siden av henger fotballvimpler på rekke og rad.

– Jeg har ikke plass til dem hjemme, og der er det jo ingen som ser dem. Dessuten har de en fin effekt på gutter som ikke er så interessert i andre ting. Det blir mindre farlig og byråkratisk med personlige ting, det får folk til å slappe av. Kollegene kaller kontoret mitt «gutterommet».

Skavhellen har vært fotballtrener i Gneist og Brann for aldersbestemte lag, spilt bedriftsfotball i Hordane og er ivrig Stoke-fan.

– Det er nesten ingen under femti som heier på Stoke. Det stammer fra da jeg begynte å se Tippekampen.

Hver lørdag ser han fortsatt Tippekampen med sønner og barnebarn. Kone har han ikke.

– Inntaksledere har verken kone eller båt, sier han og refererer til sommertravelheten jobben medfører.

I oktober blir han pensjonist. Da får han bedre tid til fotballturer til England og til å dra til Kaunas i Litauen. Etter at fylkets opplæringsavdeling startet et utvekslingsprosjekt der på nittitallet, har han vært så ofte i Kaunas at han har fått fast rom på et hotell. Nå har han flere venner der, og gleder seg til lengre opphold i den litauiske byen.

Det er ennå ikke avklart hva som skjer med inntakslederstillingen når Nils Skavhellen slutter. I 2020, når Hordaland slår seg sammen med Sogn og Fjordane, blir det jo uansett en helt annen jobb.

– Kanskje de kaller meg tilbake neste sommer?