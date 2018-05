– Politiet etterforsker bare saker der jeg er skurken, ikke der jeg er offer.

Vest politidistrikt kommer ikke til å etterforske sex-meldingen som ble sendt til Liv Signe Navarsete fra en fest der flere Senterparti-politikere befant seg.

– Det mulige straffbare forholdet i saken er i dag over to år gammelt. Alvorligheten i det anmeldte forholdet sett i forhold til den ressursbruken som vil gå med til etterforskning, tilsier etter vårt skjønn at det ikke er riktig å prioritere saken, heter det i en pressemelding fra politiet.

– Et moment i avgjørelsen har vært at melder har vært kjent med saken i flere år uten tidligere å anmelde den, heter det videre.

Det var altså Senterpartiet som anmeldte saken i forrige uke, over to år etter at meldingen ble sendt.

Fakta: Dette er saken En lørdagsnatt i februar 2016 sendte noen meldingen «Vi har lyst på fitta di» til Navarsetes meldingsinnboks på Facebook. Meldingen ble sendt fra telefonen til tidligere statssekretær Morten Søberg, som var på hyttetur med ni andre menn, blant annet Ola Borten Moe og flere av hans allierte.

Søberg er utenfor mistanke, ifølge Navarsete. Alle de andre benekter at det var de som sendte meldingen, og samtlige avviser å ha kunnskap om hvem som gjorde det.

Meldingen ble kjent i avisen Nationen i april. Senterpartiet politianmeldte saken etter at ingen hadde meldt seg onsdag 25. april.

– Kun når jeg er skurk

Liv Signe Navarsete selv har følgende kommentar til BT når hun hører om politiets avgjørelse.

– Det overrasker meg ikke. Politiet etterforsker kun saker med meg når jeg er skurken, ikke der jeg er offer, sier hun kontant.

Navarsete viser til saken i 2008 der hun satt i bilen da en rådgiver i Samferdselsdepartmentet kjørte for fort.

– Da satte politiet i gang etterforskning, og begrunnet det med at det var så stor medieoppmerksomhet rundt saken. Det vil jeg vel si at det har vært rundt denne saken også, sier Navarsete.

Navarsete ble også etterforsket av politiet i Sogn og Fjordane ved et annet tilfelle, da bilen hun satt i kjørte for fort.

Da mistet hun sertifikatet og fikk et forelegg.

– Har ikke påvirkning

– Jeg registrerer at de ikke vil etterforske saker der jeg er et offer. Mer kan jeg ikke si. Jeg har ikke noe påvirkning på hvordan politiet behandler denne saken, sier hun.

– Hva mener du Senterpartiet bør gjøre nå?

– Partiet må håndtere saken etter vårt regelverk, og det regner jeg med at sentralstyret gjør, sier Navarsete.

Kjersti Toppe (Sp) sier at hun tar til etterretning at politiet har tatt avgjørelsen.

– Begrunnelsen er grei nok, den. Nå ligger ballen hos Senterpartiet. Det har jeg sagt hele tiden, at det er et ansvar for partiet og sentralstyret. De må komme til bunns i denne saken, og dette forandrer ikke noe på det.

Vedum: - Brukt alle midler

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier til VG at han tar politiets beslutning til etterretning.

– Nå har vi brukt alle de midler partiet har i en sånn sak. Men vi vil kalle inn til et sentralstyremøte ved første anledning og håndtere saken videre i tråd med partiets etiske retningslinjer, sier Trygve Slagsvold Vedum til VG.

Ingen av de ti deltakerne på hytteturen på Storlien har meldt seg i løpet av langhelgen heller:

– Ingen har meldt seg, bekrefter generalsekretær Knut M. Olsen i Sp via medierådgiver Lars Vangen til VG.