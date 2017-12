Siden toppåret 2007 har de norske klimagassutslippene falt med 6 prosent. Nedgangen fortsatte i 2016.

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at de norske klimagassutslippene var 0,6 millioner tonn CO2-ekvivalenter lavere i 2016 enn i 2015. Til sammen ble det sluppet ut 53,3 millioner tonn klimagasser fra norsk territorium.

– Veitrafikk hadde den største utslippsreduksjonen fra 2015 til 2016 med 3,6 prosent. Også for olje- og gassutvinning, industri og energiforsyning var det en nedgang, mens det var en økning for øvrige utslippskilder, skriver SSB.

Jordbruket stabilt

Innenfor industrisektoren var nedgangen størst fra oljeraffinering og petrokjemisk industri.

– Her var utslippene 0,3 millioner tonn, eller 6 prosent, lavere i 2016 enn året før.

Utslippene fra jordbruket har ligget på omtrent samme nivå siden 1990, men nedgang fra andre utslippskilder, særlig fra industrien, har gjort at jordbruket nå står for en større andel av CH4- og N2O-utslippene enn tidligere.

Mener det virker med gulrot

Frps finanspolitiske talsmann, Helge André Njåstad, mener at nedgangen i klimautslippene fra veitrafikken i stor grad skyldes endringer i avgiftssystemet. Spesielt peker han på at moderne biler med lave utslipp premieres.

– Jeg mener vi fortsatt bør vri avgiftene slik at de motiverer til kjøp av nyere biler med lave utslipp. Vi oppnår mer med gulrot enn pisk, sier han.

I det nye tallmaterialet har SSB tatt høyde for bilbransjens juks med utslippsverdiene fra dieselbiler. Dermed hopper utslippene med opp mot 30 prosent i denne kategorien.

– Høsten 2015 ble det avdekket at nyere dieselbiler hadde høyere utslipp av nitrogenoksider (NOX) under virkelig kjøring enn det som til da var målt i laboratorietester. Også faktorene SSB har brukt for utslipp av NOX har på grunn av dette vært for lave i forhold til virkelige utslipp, skriver SSB.