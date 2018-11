Selv om regjeringspartiene blir enige med KrF om å endre abortloven, kan stortingsrepresentantene til Frp stemme imot, sier partiets nestleder Sylvi Listhaug.

– Abort er et samvittighetsspørsmål. I Frp er regelen at stortingsrepresentantene står fritt i samvittighetsspørsmål, sier Listhaug.

– Betyr det at selv om dere kommer frem til en endring av abortloven i forhandlingene med KrF, så kan flertallet i Frps stortingsgruppe stemme imot den endringen, og dermed ødelegge flertallet i Stortinget?

– Som sagt, i samvittighetsspørsmål står våre representanter fritt. Det er nedfelt i programmet vårt.

Vil ikke si egen mening

KrF og nestleder Kjell Ingolf Ropstad har som kjent krevd en endring i abortlovens paragraf 2c for å gå inn i regjeringen. Statsminister Erna Solberg har åpnet for å forhandle om det punktet, det samme har helseminister Bent Høie.

Men både i Høyre og Frp er det stor motstand mot å endre abortloven. Frp-leder Siv Jensen har sagt at abortloven står fast. Det sier Listhaug at hun enig i. Men hun ønsker ikke å si hva hun selv vil stemme i dette spørsmålet i Stortinget.

– Nei, jeg kommer aldri til å si det, da blir det himla spetakkel enten det er på den ene eller andre siden. Vi skal ha forhandlinger, og da vil ikke jeg starte dem med hva jeg mener.

Frps helsetalsperson på Stortinget, Åshild Bruun-Gundersen, er derimot krystallklar:

– Det er uaktuelt for meg å støtte innskrenkinger i abortloven. Denne saken egner seg ikke i politisk spill, sier Bruun-Gundersen til VG.

Hun sier at hun ikke støtter forslaget om å fjerne retten til å avslutte et svangerskap der fosteret har alvorlige sykdommer og fare for omfattende funksjonshemninger, og at dette er en typisk sak der Frp-representantene får stemme etter egen samvittighet.

Ørjan Deisz

Lar seg ikke presse

Da Listhaug møtte BTs kommentator Jens Kihl til samtale tirsdag morgen, var temaet frihet. Men Listhaug kom også litt inn på de kommende regjeringsforhandlingene med KrF, der hun selv skal delta som nestleder.

– Jeg er glad for at KrF ikke valgte venstresiden, og at vi ikke får Jonas Gahr Støre som statsminister. Så er det politikken som avgjør om vi vil si ja til en avtale med KrF. Vi skal stå på for å få gjennomslag for mest mulig av Frps politikk, sier hun i etterkant.

– Men KrFs landsmøtevedtak innebærer at partiet skal inn i regjering. Det betyr at dersom forhandlingene med dere bryter sammen, vil partiet gå videre til Støre og Ap. Legger ikke det press på dere for å bli enige med dem?

– Nei, KrF får nå styre med sitt. Vi skal ivareta våre interesser i forhandlingene. Så får vi se hva resultatet blir.

– Så du frykter ikke at Frp eventuelt blir opposisjonsparti igjen?

– Frp vil klare seg bra uansett. Men for landet er det viktig at Jonas Gahr Støre ikke blir statsminister, med alt det vil innebære av høyere skatter og økt innvandring.

VEGAR VALDE

Roser Ropstad

Forholdet mellom Listhaug og KrF-leder Knut Arild Hareide har lenge vært anstrengt, og det var Hareide som tvang henne til å gå av som justisminister i mars. På spørsmål om hva hun tenker om at Ropstad trolig vil overta vervet som partileder, svarer Listhaug dette:

– Jeg synes Ropstad virker som en veldig flink og fornuftig politiker.

– Kan du utdype?

– Debatten om retningsvalget sier vel det meste om det. Han vil til høyre, mens Hareide ville til venstre, med økte skatter og økt innvandring.

– Men også Ropstad skryter av at KrF har fått til rekordmange kvoteflyktninger til Norge?

– Ja, men vi i Frp er opptatt av det totale volumet. Det er lavere antall asylsøkere og familiegjenforeningstall enn på mange år.

– Bondevik lusket rundt

I samtalen fortalte Listhaug at hun i ettertid har skjønt at Hareide og Støre planla å ta makten i striden rundt hennes uttalelser som justisminister.

– Derfor er jeg veldig glad for at jeg valgte å gå av. Jeg skjønte det da jeg så Kjell Magne Bondevik luskende rundt på Stortinget 20. mars. Da tenkte jeg: «Ha! Der snøt jeg dere for den gleden», sa Listhaug.

Hun beskrev i samtalen seg selv som en politiker som er opptatt av å bevare den norske friheten, men samtidig også som en som er for en stor velferdsstat. Der skiller hun seg fra for eksempel amerikanske høyrepolitikeres liberalistiske markedsideologi.

– Jeg mener den norske modellen med fellesbetalte velferdstjenester er den beste. John Alvheims kamp for bedre tilbud til eldre og syke var noe av det som gjorde at jeg gikk inn i Frp i sin tid, sa hun.