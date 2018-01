Unge Høyre og Høyre har de siste dagene jobbet hardt for å få oversikt over de mange varslene partiet har mottatt. Varslere har fått tilbud om hjelp.

Tirsdag ettermiddag klokken 17 møter generalsekretær John-Ragnar Aarset og fungerende leder i Unge Høyre, Sandra Bruflot, pressen for å orientere om saken.

– Unge Høyre og Høyre har de siste dagene jobbet aktivt for å få oversikt over sakene som er meldt inn og for å ivareta varslerne på best mulig måte. Det innebærer også at varslerne har fått tilbud om juridisk bistand og profesjonell helsehjelp, heter det i en pressemelding fra partiet.

Høyre har den siste uken mottatt en rekke varsler om tidligere Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise og også andre i ungdomspartiet.

Trakk seg fra lederverv

Tonning Riise trakk seg sist uke fra vervet og erkjente i en uttalelse på Facebook at han «ved flere anledninger har utvist for dårlig dømmekraft og blitt konfrontert med det».

«Jeg er veldig, veldig lei meg for den smerte jeg har påført andre. Det er mye jeg skulle ønske aldri hadde skjedd», har han senere skrevet i en sms til Aftenposten.

– En viktig del av vårt arbeid nå er å finne ut hva som har sviktet, og hvordan det kunne skje at ikke varslene og Tonning Riises oppførsel fikk konsekvenser tidligere. Det er kun slik vi virkelig kan lære av feilene som er gjort, heter det fra Høyre tirsdag.

Også Unge Høyres tidligere generalsekretær Christopher Wand beklager håndteringen av et varsel han mottok i 2014 og sier det gjør ham vondt at varselet ikke ble godt nok håndtert.

Håkon Mosvold Larsen, Scanpix

Har fått minst tolv varsler

Etter at Tonning Riise-saken sprakk for en uke siden, har Høyre og Unge Høyre jobbet på spreng for å få oversikt over antallet varsler og innholdet i dem.

Hittil er det kjent at Høyre har mottatt minst tolv varsler mot flere personer både i Unge Høyre og i moderpartiet.

– Vi har fått flere varsler etter pressekonferansen fredag. Til sammen er det snakk om tolv varsler, sa generalsekretær Aarset i Høyre til NTB sist helg.

Både Tonning Riise og dagens generalsekretær i Unge Høyre, Maria Sanner, er nå sykmeldt.

– Kristian opplever situasjonen som svært vanskelig og ønsker ikke å gi noen kommentarer inntil videre, sa hans kontaktperson Joachim Meier Svendsen til NTB lørdag kveld.