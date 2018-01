Når hertuginne Kate og prins William kommer til Norge, er møte med folk, og ikke minst barn, helt sentralt.

Mediefolk, sikkerhetsfolk, politi og tilretteleggere kommer til å sverme rundt de kongelige under besøket neste uke. Politiet lover likevel at det er lagt opp til møte med folket.

Logistikken rundt besøket er nøye planlagt, slik at det skal bli mulighet for hvermannsen også til å se de kongelige, forsikrer de ansvarlige i Oslo politidistrikt overfor NTB. Beste mulighet kan bli under omvisningen i Prinsesse Ingrid Alexandras Skulpturpark etter lunsj torsdag.

– Det er veldig hyggelig om folk stiller opp, sier assisterende kommunikasjonssjef Sven Gjeruldsen ved Slottet til NTB.

Ifølge politiet er målet at publikum skal få anledning til å være til stede de fleste stedene på programmet utendørs og til og med kunne komme ganske tett på hovedpersonene. Videre har politiet planlagt sikkerhetsarbeidet slik at det ikke skal være til stort hinder for allmenn trafikk og vanlig ferdsel.

Interesser

Programmet er lagt opp etter ønske fra hertugparet og i krysningspunkt med sammenfallende interesser fra kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit. Gründerfellesskapet MESH, med sine 1000 medlemmer og bånd til London er et av stedene som får besøk.

– Det blir spennende å få til en laidback, hyggelig stemning og samtidig følge et program som er timet ned til sekundet. Det blir nok ikke mye slingringsmonn til å gjøre sprell, sier grunnlegger Anders Mjåset til NTB.

Han startet MESH som det første innovasjonshuset for gründere i Norge i 2012.

– Innovasjon og entreprenørskap er høyt på agendaen for kronprinsparet og Norge generelt. Oppstartsmiljøet oppfatter særlig kronprinsen som en genuin støttespiller. For oss personlig er det jo veldig kult å bli valgt, spesielt fordi det illustrerer utviklingen vi har hatt. Det hadde vært helt utenkelig at et kongelig offisielt besøk skulle bli lagt til oss for fem-seks år siden. Nå er vi blitt relevant og viktig, sier Mjåset.

Psykisk helse

Etter ønske fra gjestene skal det også bli besøk på Hartvig Nissens skole og møte med skuespillere fra TV-serien Skam fredag. Hertugparet og kronprinsparet har et felles engasjement for psykisk helse, barn og unge, og britene skal snakke med skolens elever om hvilken betydning Skam har hatt for å løfte fram tabuer i dagens samfunn, som identitetsproblemer, mobbing, seksuelle overgrep og spiseforstyrrelser.

Siste post på programmet blir en tur i Holmenkollen for å oppleve hvordan nordmenn takler utendørsaktiviteter i minusgrader, som ikke er britenes sterkeste side. Innslagene inkluderer skiskole for barn, pølsegrilling på bål, lavvobesøk og tur opp i toppen av Holmenkollbakken.

– Ikke noe annet land har vunnet flere medaljer i de olympiske vinterlekene enn Norge, og mens spenningen øker fram mot lekene i Sør-Korea, ser deres kongelige høyheter frem til å få vite mer om hvordan nordmenn har opprettholdt denne rekorden, heter det på nettsiden til det britiske kongehuset.

Det hele foregår med potensielt over 100 pressefolk på slep: Da fristen for påmelding utløp onsdag, var det 37 britiske journalister og 107 journalister fra Norge og resten av verden på lista.