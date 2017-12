Meteorologene varslet fare for store ødeleggelser. Men ekstremværet fikk ikke alvorlige konsekvenser på Vestlandet.

På kysten av Rogaland og Hordaland var det i natt vestlig full til sterk storm og kraftige vindkast på over 35 meter i sekundet, skriver NTB.

Gjennom natten har de sterkeste vindkastene blitt målt i Rogaland. På Utsira ble det målt vindkast opp i 38 meter per sekund (m/s). I Hordaland har det vært kraftigst vind på Fedje, med vindkast oppe i 34,2 m/s.

Fredag morgen har vinden endret retning. Torsdag kveld og natt til fredag kom vinden fra vest, mens den fredag morgen treffer land fra nordvest.

– Vind fra nordvest gjør mindre skade og trekker ikke like langt inn i landet som vestavind. Da rammer den mindre områder. Men folk langs kysten vil merke vinden godt videre, sier vakthavende meteorolog Mette Skjerdal ved Vervarslinga til BT.

Meteorologene på Twitter

Skøyter sank

Brannvesenet i Hordaland ba noe før klokken 03.30 natt til fredag om bistand til å lense to skøyter på cirka 50 fot i Tyrnevika på Sotra. Det endte med at begge båtene gikk ned.

Også mange veier og ferger i Hordaland og Sogn og Fjordane er rammet, i form av stengninger og innstillinger. Den fulle oversikten får du her.

Siden torsdag ettermiddag har cirka 7000 BKK-kunder blitt rammet av strømbrudd under uværet. Fredag har de fleste fått strømmen tilbake, men noen hundre satt i 07-tiden fortsatt i mørket.

I 05-tiden fredag morgen opplyste Vest politidistrikt til BT at det så langt ikke ser ut til å være de store konsekvensene av ekstremværet.

– Det er noen trær som har blåst ned eller nesten blåst ned. Vårt inntrykk er at dette været ikke har truffet oss så hardt. Vi får se hvordan det blir når folk våkner og får sett rundt husene sine, og når bilistene begynner å bevege seg rundt på veiene, sa operasjonsleder Bjarte Rebnord.

Høye bølger

Natt til fredag var det vestlig full storm med 25 sekundmeter i kastene utsatte steder sør for Sognefjorden. Det ventes vindkast på 35 til 40 sekundmeter inn over land.

Fra fredag morgen løyer vinden til nordvest liten til full storm og 25 sekundmeter. Det ventes også høye bølger inn mot kysten, anslått til 8 til 11 meters høyde.

Natt til fredag lå det et stormsenter rett vest for Møre og Romsdal. Det ventes full storm utsatte steder, og kraftige vindkast inn over land. Kombinasjonen av sterk vind, store nedbørmengder og høye bølger gir potensial for store ødeleggelser.

Klokken 5 natt til fredag opplyser Sørvest politidistrikt at uværet ikke har medført noe ekstraarbeid for politiet sin del.

