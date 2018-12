Rettssaken mot mulla Krekar i Italia er utsatt til 4. februar, melder NRK. Da vil Norge la ham reise ut.

Det bekrefter forsvarer Enrica Franzini overfor kanalen.

– Bakgrunnen for utsettelsen er at det nettopp har kommet beskjed fra norske myndigheter at de vil tillate Krekar å reise til Italia, sier Franzini.