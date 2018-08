Tilskudd av folsyrevitamin for gravide med epilepsi, kan forhindre forsinket språkutvikling hos barn forårsaket av epilepsimedisiner, viser en ny norsk studie.

– Studier blant friske gravide kvinner har vist at folsyrevitamintilskudd i svangerskapet er gunstig for språkutviklingen til barnet. I vår studie har vi funnet at effekten er enda gunstigere hos gravide med epilepsi når mor bruker epilepsimedisiner i svangerskapet, sier stipendiat, lege og hovedforfatter Elisabeth Synnøve Nilsen Husebye ved Universitetet i Bergen.

Studien er gjennomført blant kvinner med epilepsi, og bruker data fra Den norske mor og barn-studien.

– Vi viser at noe så enkelt som tilskudd av folsyrevitamin kan motvirke forsinket språkutvikling hos barnet forårsaket av epilepsimedisiner, som mor altså ofte ikke kan unngå å bruke, sier Husebye, som sier at deres studie er den første som påviser dette.

Kvinner i Norge som planlegger å bli gravide, anbefales tilskudd av folsyrevitamin fire uker før svangerskapet samt i første trimester, altså de første tolv ukene av svangerskapet. Kvinner med epilepsi anbefales høyere doser fordi epilepsimedisiner kan påvirke nivået av folsyre i kroppen.

Epilepsimedisiner kan føre til forsinket språkutvikling hos barn. Ofte må gravide med epilepsi likevel bruke slike medisiner for å hindre potensielle epilepsianfall i svangerskapet, som kan være skadelig for både mor og foster, ifølge Husebye.

Det er tidlig i svangerskapet og før unnfangelse at folsyrevitamintilskudd er viktigst, viser studien.