Islamisten Mohyeldeen Mohammad er av Oslo tingrett dømt til to år og seks måneder i fengsel for trusler mot Venstres stortingsrepresentant Abid Raja.

Meldingene, der Mohyeldeen skriver at Raja må brenne i helvete, ble sendt september 2016.

Dommen er i tråd med statsadvokat Frederik G. Rankes påstand.

– Det er en godt vurdert og grundig dom. Det ser ut som vi har fått medhold på alt det mest vesentlige, og det er vi selvsagt godt tilfreds med. Dette var et angrep på demokratiske verdier, sier Ranke til NTB.

Mohammads advokat Brynjar Meling bekrefter til NTB at dommen blir anket, og sier hans klient er skuffet.

Mariam Butt / NTB scanpix

– Han er skuffet over at Raja blir innrømmet et større ytringsrom enn ham selv og fritt kan kalle ham og hans meningsfeller for skadedyr, mens han selv skal dømmes til en lang fengselsstraff for å ha uttalt hva islam mener om frafalne, sier Meling i en SMS til NTB.

Nekter straffskyld

Mohammad har sittet i varetekt mens trusselsaken mot ham er blitt behandlet i Oslo tingrett. Han nektet straffskyld da saken startet.

– Jeg har aldri truet ham. Det å si hva jeg mener om ham, finner jeg er innenfor ytringsfriheten. Å si ditt svin, dra til helvete er ikke hverdagskost, men vi sier det her i Norge, sa Mohammad som har bodd i Norge siden han var tre år.

Raja sier han er lettet og glad for dommen.

– Jeg vil takke PST for god oppfølging av meg gjennom hele perioden. Det har vært belastende og er fremdeles pressende å leve med disse truslene. Jeg håper det snart blir satt endelig punktum og at islamistene og ekstremistene lærer å følge demokratiets spilleregler, skriver han i en SMS til NTB.

Ment for å kneble

– Trusselen er spesielt skremmende fordi en ukjent krets av personer kan tenkes å la seg inspirere til drap eller annen vold. Det vil være en fare som stadig truer, uavhengig av om Raja fortsetter å ha politiske verv, heter det i dommen fra Oslo tingrett.

Dommen mener det er særlig skjerpende at trusselen må sees på som et middel til å kneble Raja og andre muslimer som har et annet syn på islam enn Mohammad og hans meningsfeller.

– Dette var helt klart en drapstrussel. Vi snakker her om en av lederskikkelsene i en av de mer ekstreme miljøene vi har sett her til lands etter andre verdenskrig, sier statsadvokat Ranke.

I tillegg er Mohammad også dømt til å betale 150.000 kroner i oppreisning til Raja.

SMS og YouTube

Mohyeldeen Mohammad truet stortingsrepresentant Abid Raja på SMS og i en video som ble lagt ut på YouTube i september 2016. Bakgrunnen skal ha vært Rajas utspill og kommentarer i debatten rundt innførselen av et mulig forbud mot religiøse hodeplagg. Den åtte minutter lange videoen må tolkes som en oppfordring til likesinnede av Mohammad til å begå alvorlig vold eller drepe Raja, mener påtalemyndigheten.

Da tiltalen ble lest opp i retten, svarte Mohammad nei på spørsmålet om han erkjente straffskyld. SMS-ene ble sendt i affekt fordi han følte Raja med sine uttalelser mobbet brukere av hijab og nikab, noe medlemmer av hans egen familie gjorde.

I retten brukte han spesielt argumentene om at hans handlinger mot Raja var innenfor rammene av både religionsfriheten og ytringsfriheten i Norge. Gjentatte ganger viste han til at utskjelling og nedsettende karakteristikker bare var hans mening og ingen trussel.