Det er stor variasjon i kvaliteten på norske barnehager. Blant annet kan flere bli bedre på sikkerhet, viser en omfattende undersøkelse.

Sikkerhet og hygiene er blant punktene flere barnehager bør bli bedre på. Det viser resultater fra forskningsprosjektet Gode barnehager for barn i Norge (GoBaN), som har fulgt over 1200 barn mellom 2013 og 2018.

Forskerne har sett på kvaliteten av barnehagene i Norge, og hva som kjennetegner barnehager som er bra for barns trivsel og utvikling.

Hovedfunnene skal presenteres mandag.

– Barnehager må ta grep

Kunnskaps- og integreringsminister Jan-Tore Sanner (H) forventer at barnehager nå forbedrer tilbudet. Det gjelder særlig utfordringene innen hygiene og sikkerhet, samt tilgang til materiell og samspill og språk.

– Flere av problemene kan løses med lokale og rimelige løsninger, som for eksempel bedre rutiner for håndvask, og tilsyn ved soving. Det er også viktig at barnehagelærerutdanningene gir pedagogene tilstrekkelig kompetanse, sier Sanner.

Alice Bratshaug (arkiv)

BT har tidligere skrevet at det er ulik praksis med sovevakt i barnehager.

Etter ulykken i barnehagen på Paradis i Bergen 3. januar, der en ettårig gutt ble kritisk skadet, sjekket andre barnehager rutinene sine.

Hele barnehagesektoren er preget av ulykken, fortalte barnehageledere.

Stortingsmelding

Resultatene fra forskningen skal brukes som grunnlag for stortingsmeldingen om tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehager og skoler, som regjeringen legger frem til høsten.

Prosjektet ble satt i gang av Kunnskapsdepartementet i 2011, da Kristin Halvorsen (SV) var kunnskapsminister. Forskningsrådet har finansiert prosjektet med 20 millioner kroner.