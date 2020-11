Halvering av andre smittsomme sykdommer kan skyldes koronapandemien

De to siste ukene av oktober ble det rapportert halvparten så mange tilfeller av andre smittsomme sykdommer enn i samme periode i fjor.

Avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet er bekymret for at koronapandemien har ført til mindre testing av andre smittsomme sykdommer. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Mellom 16. og 31. oktober i fjor ble det meldt om 1.092 tilfeller av andre smittsomme sykdommer enn korona. I år ble det meldt inn 508 tilfeller, melder NRK.

Folkehelseinstituttet (FHI) har publisert en rapport som viser en nedgang på 53 prosent. Tidligere har instituttet ment at nedgangen henger sammen med smitteverntiltakene, men nå ser de at det kan være flere årsaker.

– Ny dokumentasjon viser at bildet er mer delt. Vi regner med at økt oppmerksomhet mot håndhygiene og andre smitteverntiltak har effekt også på andre sykdommer enn covid-19. I tillegg er det stort press på testaktiviteten, slik at det kan ha ført til mindre testing for andre smittsomme sykdommer, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI.

Spesielt gjelder dette kikhoste, der nedgangen i rapportering er hele 98 prosent. Det bekymrer FHI. Symptomene på kikhoste kan ligne på symptomene ved koronasmitte.

En tredel av nedgangen kan forklares med mindre reisevirksomhet. I fjor var 350 tilfeller reiserelatert, mot 31 tilfeller i år.