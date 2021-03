Erna Solberg etterforskes for brudd på koronaforskriften

Politiet har besluttet å starte etterforskning av statsminister Erna Solbergs bursdagssamling på Geilo for mulig brudd på koronaforskriften.

Statsminister Erna Solberg risikerer å bli straffet etter å ha samlet over ti personer på Geilo i vinterferien. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

– Etterforskningen skal avklare hva som faktisk har skjedd om hvorvidt dette kan være brudd på enten lokale eller sentrale forskrifter, opplyser Sørøst politidistrikt i en pressemelding.

Påtalemyndigheten vil deretter vurdere om det er grunnlag for å gi en strafferettslig reaksjon.

Solberg samlet ifølge NRK familien to kvelder på rad og var flere enn ti personer som spiste middag sammen. Hun har beklaget at det skjedde. Samlingene var på Geilo i vinterferien.

– Jeg som hver eneste dag står og forteller om smittevern til det norsk folk, burde kunnet reglene bedre. Men sannheten er at jeg ikke har sjekket reglene godt nok, og dermed ikke fått med meg at når en familie går ut sammen og er flere enn ti stykker, så er det faktisk et arrangement, sa Solberg torsdag.

Hun sier familien dro på restaurant i den tro at det var den beste måten å ivareta smittevernet på.

– Så har vi i ettertid, etter at NRK stilte meg spørsmålet om ikke dette var et arrangement, sett at det var i strid med forskriften. Det har jeg bare lyst til å beklage, uttalte Solberg, som kom med en lang forklaring på Facebook etter medieomtalen torsdag kveld.

Dagen etter restaurantbesøket samlet storfamilien på 14 seg, inkludert Erna Solberg, i en leilighet hvor de spiste sushi. Det var ikke brudd på smittevernreglene, men i strid med myndighetenes anbefaling.