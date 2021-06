Siktet erkjenner straffskyld for Frogner-drapet

39-åringen som er siktet for drapet på Frogner i Oslo i april, har erkjent straffskyld.

Fevziye Kaya Sørebø (51) ble skutt og drept på Frogner i Oslo 28. april. Foto: Heiko Junge / NTB

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

– Han har gitt en forklaring om hendelsesforløpet og har erkjent straffskyld. Han er svært preget av det som har skjedd, sier forsvarer Ole Petter Drevland til Budstikka.

Mannen ble avhørt for første gang onsdag. Han er siktet for å ha skutt og drept Fevziye Kaya Sørebø (51) på Frogner i Oslo 28. april.

39-åringen ble nylig varetektsfengslet i fire nye uker med brev-, besøks- og medieforbud. Han ble innlagt på psykiatrisk sykehus kort tid etter at han ble pågrepet samme dag som drapet skjedde, men for to uker siden ble han skrevet ut og overført til ordinær varetekt.

Politiet har varslet at de ønsker en full rettspsykiatrisk undersøkelse av ham.

Drapsofferet og den siktede mannen har vært involvert i en byggekonflikt som strekker seg tilbake til 2016. I Oslo tingrett før jul ble drapssiktede og hans firma dømt til å betale kvinnen 11,8 millioner kroner i erstatning i forbindelse med to byggeprosjekter. Dommen ble anket.