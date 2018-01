Ni personer fikk øyeskader av nyttårsfyrverkeri. Én måtte fjerne øyet.

Overlege Nils Bull ved øyeavdelingen på Haukeland har som vanlig tatt runden med landets sykehus 1. nyttårsdag og samlet inn tall for øyeskader som skyldes fyrverkeri.

Nyttårsaften var det tre som fikk alvorlige øyeskader, mens seks fikk moderate skader.

– De tre alvorlige øyeskadene, og to av de moderate, skjedde etter bruk av effektbatteri. Én måtte fjerne øyet, sier Bull i en pressemelding fra Haukeland.

En fra Hordaland

En av de ni skadde er fra Hordaland.

– Siden det bare er en person fra vårt nedslagsfelt kan vi ikke si noe om alvolighetsgraden eller hvor ulykken skjedde, sier Bull.

Han opplyser at ingen av de skadde brukte vernebriller da ulykkene skjedde, og at den ene av de tre som fikk alvorlig øyenskade var tilskuer.

De ni skadde fordeler seg på fem gutter og fire menn. Bull beskriver ulykkene slik:

– To effektbatteri gikk av eller eksploderte i samme øyeblikk som lunten ble tent. Én gutt ble skadd av stjerneskudd, en annen ble truffet av et «grisehyl» som spratt opp i øyet. En tredje gutt plukket opp fyrverkeri fra bakken, som så eksploderte.

Fakta: Øyeskader etter nyttårsaften 2017/18: 9 skader – 3 alvorlige og 6 moderat alvorlige

2016/17: 12 skader – 4 alvorlige og 8 moderat alvorlige

2015/16: 18 skader – 6 alvorlige og 12 moderat alvorlige

2014/15: 16 skader – 4 alvorlige og 12 moderat alvorlige

2013/14: 15 skader – 7 alvorlige og 8 moderat alvorlige

2012/13: 17 skader – 5 alvorlige og 12 moderat alvorlige

2011/12: 16 skader – 4 alvorlige og 12 moderat alvorlige

2010/11: 17 skader – 6 alvorlige og 11 moderat alvorlige

2009/10: 10 skader – 3 alvorlige og 7 moderat alvorlige

2008/09: 10 skader – 5 alvorlige og 5 moderat alvorlige

2007/08: 21 skader – 6 alvorlige og 15 moderat alvorlige

2006/07: 20 skader – 3 alvorlige og 17 moderat alvorlige

2005/06: 28 skader – 6 alvorlige og 22 moderat alvorlige Tall på landsbasis. Noen tall har gått opp sammenlignet med tidligere års rapporter på grunn av ettermelding av skader.

Nedgang fra tidligere år

For andre år på rad er det nedgang i skadetallene, noe Bull omtaler som svært gledelig.

– Felles fyrverkeri er blitt mer og mer vanlig, og kan være en av årsakene. Selv om vi ser en nedgang, er det fortsatt for store konsekvenser for dem som blir alvorlig skadd, sier Bull, som ønsker et forbud mot privat fyrverkeri.

