Nå kritiserer advokatene til Giske måten saken er behandlet på.

Trond Giske har ved flere tilfeller brutt partiets retningslinjer mot seksuell trakassering, konkluderer Arbeiderpartiet i en pressemelding torsdag ettermiddag.

«Partiets vurderinger er videreformidlet til den enkelte varsler og Trond Giske. Arbeiderpartiet vil av hensyn til de berørte ikke gi ytterligere kommentarer til de enkelte varslene,» skriver partiet.

Partiet påpeker også at de ikke er aktuelt med ytterlige reaksjoner fra partiets side, da Giske allerede har trukket seg fra alle sine verv.

Advokater i strupen på ledelsen

Giske har selv beklaget oppførsel sin, men avvist at han skal ha utsatt noen for seksuell trakassering. 1. januar gikk han også ut på Facebook hvor han mente det var blitt lekket «grunnløse og falske varsler» til media.

Giske er fremdeles sykemeldt, men i en pressemelding utsendt torsdag kveld, går Giskes advokater hardt i strupen på partiet.

«Vi stiller oss svært kritiske til at Arbeiderpartiet har behandlet sakene uten at Trond Giske har fått gitt sitt tilsvar,» skriver de to advokatene Christopher Hansteen og Frode Sulland.

«Har ikke fått komme med tilsvar»

I pressemeldingen står det at Giske beklager overfor to av varslerne. Sakene er fra 2008/2009 og 2010.

Advokatene skriver videre at på grunn av Giskes sykemelding, har han ikke vært i stand til å fremlegge sin versjon.

«På et innledende stadium hadde Giske to møter med partiledelsen om sakene, men det var uttalt ved flere anledninger at han skulle få komme med et ordentlig tilsvar før partiet tok stilling. Senere har vi som Giskes advokater hatt en dialog om prosessen med Arbeiderpartiets advokater, men dette har heller ikke på noen måte erstattet Giskes behov for tilsvar.»

Fakta: GISKE-SAKEN Trond Giske har trukket seg som nestleder i Arbeiderpartiet som følge av flere varsler mot ham. Varslene er knyttet til seksuell trakassering og upassende oppførsel.

Han har også frasagt seg vervet som finanspolitisk talsperson. Det er nå overtatt av Rigmor Aasrud.

Giske har beklaget sin oppførsel, men samtidig fremholdt på Facebook at det er kommet "grunnløse og falske varsler". Han har avvist anklagene om seksuell trakassering.

Giske har vært sykmeldt siden før jul, men er innvalgt på Stortinget og har følgelig møterett i Arbeiderpartiets landsstyre, som samles til ekstraordinært møte på Gardermoen førstkommende mandag.

Ap har fått varsler som er knyttet til flere personer enn Trond Giske. Siden midten av desember er det totalt kommet flere enn 20 varsler. Kilde: NTB

Både dommer og etterforsker

Advokatene Hansteen og Sulland skriver videre:

«Vi stiller oss også kritiske til at Arbeiderpartiet i realiteten opptrer både som etterforsker og dommer i sakene, uten å ha den uavhengighet som er nødvendig for å opptre uhildet i begge relasjoner. Det er også andre gode grunner som tilsier at Arbeiderpartiet burde ha avstått fra å avsi «dom».»

«Slike saker reiser kompliserte bevisspørsmål om mellommenneskelige forhold, og hensynene til rettssikkerhet og uavhengighet tilsier derfor at konkrete saker med påstander om seksuell trakassering tilbake i tid primært behandles av domstolene med de avanserte prinsipper for bevisføring og bevisvurdering som der gjelder.»

Carina Johansen/NTB scanpix

Har blitt informert om innholdet i varslene

Ifølge Arbeiderpartiet har Giske vært forelagt innholdet i varslene.

– Hans advokater har hatt tilgang til alt materiale i sakene og har hatt løpende kontakt med partiets advokat, heter det i pressemeldingen fra Ap.

Etter først å ha blitt fritatt fra vervet på ubestemt tid, valgte Giske 7. januar å trekke seg som nestleder på varig basis. Bakgrunnen var at partiet hadde mottatt flere varsler mot ham, knyttet til anklager om seksuell trakassering og upassende oppførsel.

Støre til NRK: – Hadde mulighet til tilsvar

– Trond Giske fikk mulighet til å komme med skriftlig innspill, som han ikke har brukt, men det har vært utstrakt kontakt mellom vår advokat og hans advokat, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre i en kommentar til NRK.

Partilederen understreker at det nå var viktig å lukke disse sakene, og at Giske har hatt flere uker på seg å komme med tilsvar.