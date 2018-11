Ap-leder Jonas Gahr Støre vil på ingen måte gi Erna Solberg (H) fred i abortsaken. Han varsler fortsatt press mot statsministeren.

De siste ukene har Arbeiderpartiet brukt spørretimen på Stortinget til å legge press på Solberg og kreve tydelige svar etter at hun kom med signaler om mulige endringer i abortloven. Det presset vil fortsette, sier Støre i et intervju med Vårt Land.

– Ja, for når det skapes uklarhet rundt en lov som er et grundig, gjennomarbeidet kompromiss, med lavt konfliktnivå og som bidrar til at aborttall går ned, så har statsministeren skapt usikkerhet, sier han.

Det er særlig abortlovens paragraf 2c som opptar Ap-lederen. I forrige uke forsto han Solberg slik at en mulig endring i paragrafen kan føre til at kvinner som bærer et alvorlig sykt foster, etter 12 uke må begrunne abort ut fra egen livssituasjon. Han mener en slik endring kan øke presset i debatten.

– Flere partier kan bli for innføring av en generell adgang til fri abort i 18 uker, sier Støre. Det er noe hans parti ikke ønsker.

– Vi er i utgangspunktet imot. Men hvis 2c forsvinner, så vil denne debatten komme, tror Støre.