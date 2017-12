Ingen av de 13 fylkeslederne BT har snakket med vil at Trond Giske skal trekke seg som nestleder etter varslingssakene.

Fredag sa Ap-leder Jonas Gahr Støre at han ikke har bedt nestleder Trond Giske om å trekke seg fra stillingen sin – ennå.

Men på spørsmål om Giske kan få et varsel til uttalte Støre:

– Han har ikke mye å gå på.

BT har fredag vært i kontakt med 13 av i alt 18 fylkesledere i Arbeiderpartiet, og spurt om de har tillit til Giske.

Ingen krever at han må trekke seg, basert på det som så langt er kommet frem. De uttrykker alle også tillit til at Støre og resten av partiledelsen har håndtert saken rett, og at de også vil gjøre det i fortsettelsen.

Støre har offentlig kritisert Giske for oppførselen mot flere kvinner, men ikke forlangt at han må gå.

– Jeg har tillit til at Jonas og Kjersti håndterer denne saken på en god måte. De rette personene har saken på sitt bord, sier fylkesleder i Hordaland og Voss-ordfører Hans Erik Ringkjøb. Han sier seg fornøyd med måten partisekretær Kjersti Stenseng og partileder Jonas Gahr Støre har handlet på.

– Han må vise seg tilliten verdig

Heller ikke fylkeslederen i Rogaland vil kreve nestleder Giskes avgang.

– Ikke på bakgrunn av dette. Jeg sier det ikke for å bagatellisere. Det han har gjort er ikke akseptabelt, men når folk gjør feil må de få mulighet til å si unnskyld. Han har vist ærlig anger, sier Stanley Wirak, fylkesleder i Rogaland Ap.

Han forventer likevel at Giske nå må gjøre et arbeid for å bygge opp igjen tillit.

– Nå må han vise at han kan komme tilbake, og vise seg tilliten verdig. Det som er skjedd er alvorlig nok, men er det noe mer, så ... Nå er det opp til Trond selv, sier han.

Uro i partiet

Torsdag kveld holdt sentralstyret i Ap hastemøte. Med på møtet var også fylkeslederne. Støre sa fredag morgen på Politisk kvarter i NRK at de uttrykte tillit til ledelsen, men likevel var leie for situasjonen partiet er havnet i.

– Det reagerer de særlig på utenfor Oslo. «Hva er det dere driver med», var det noen som spurt om, sier Støre.

Tore Hagebakken, leder i Oppland Ap, var med på møtet. Han bekrefter at det ikke ble uttrykt mistillit på verken dette møtet, eller i andre samtaler han har vært med i.

– Det var uvanlig sterk kritikk i går, det har vært reaksjonen så langt. Og det er klart det er uro i partiet. Men jeg har full tillit til at de som kjenner faktum i saken, altså Jonas (Gahr Støre, red.anm.) håndterer dette så godt som råd, sier han.

NTB scanpix

– Umulig å si om han bør gå

Mange av fylkeslederne gir imidlertid uttrykk for at det er vanskelig å ta stilling til spørsmålet om tillit til Giske fordi de ikke kjenner innholdet i sakene som det er varslet om.

– Det er helt umulig å svare på om vi har tillit eller ikke, og om han bør gå eller ikke. Det kommer litt an på hva det er han har beklaget, og de detaljene kjenner ikke jeg. Jeg må derfor bare ha tillit til at Støre gjør gode vurderinger, og så langt jeg kan se, håndterer han dette på en god måte, sier fylkesleder Per Vidar Kjølmoen i Møre og Romsdal Ap.

Verken Støre eller Giske har ønsket å fortelle detaljer om hva Giske blir beskyldt for, eller hva han har innrømmet. Til NRK sa Støre torsdag kveld at sakene er «innrapportert av kvinner om har opplevd ubehagelig omgang av seksuell karakter».