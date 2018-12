KrF går sammen med Ap, SV og Senterpartiet og fjerner tidsbegrensningen for økonomisk støtte til foreldre som pleier alvorlig syke barn.

Forslaget vil få flertall når det kommer til avstemning i Stortinget mandag kveld, skriver Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

I dag er det en øvre grense på 1.300 dager eller fem år for å motta pleiepenger. Regjeringen har gått med på å utrede en oppheving av tidsbegrensningen, men nå blir det altså vedtatt.

Stortingsrepresentant Tore Storehaug i KrF sier til ANB at flere familier frykter å bruke opp tidskvoten sin, og at de nå vil få fjernet denne usikkerheten.

Viktigere enn taxfree

Samtidig vender KrF tommelen ned for et forslag fra SV om å fjerne graderingsregelen i pleiepengeordningen. Regelen skal gjøre det mulig både å motta pleiepenger og å være i jobb. Men SV mener at reglene for avkorting er for strenge.

– Det er veldig positivt at vi får opphevet tidsbegrensningen. Men jeg er dypt skuffet over at KrF ikke kunne gi en julegave til de familiene som utilsiktet rammes av avkortingsreglene, sier SV-leder Audun Lysbakken til NTB.

– KrF valgte å trosse regjeringen for to flasker taxfree-vin. Dette er uendelig mye viktigere, sier Lysbakken.

Budsjett-stopp

Storehaug sier til ANB at en endring av graderingsreglene ville fått budsjettmessige konsekvenser for neste år, og at det er grunnen til at KrF ikke kan stemme for en endring allerede fra utgangen av februar.

Partiet vil likevel be regjeringen om å se på muligheten for å endre loven for dem som må hvile om dagen etter å ha hatt tilsyn med barnet om natten, eller som må være i beredskap.

– Vi er tydelige på at vi ønsker en endring i graderingsreglene, men vi får ikke gjort noe i år, sier Storehaug.

– Forslaget vårt ligger klart i Stortinget. Hadde KrF blitt med, ville vi hatt flertall for det nå, sier Lysbakken.