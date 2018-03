Høyre har avsluttet varslersakene mot Kristian Tonning Riise. Partiet fastslår at det foreligger gjentatte brudd på partiets etiske retningslinjer.

– Høyre har i dag underrettet varslerne og Tonning Riise om at behandling av varslersakene mot ham er avsluttet. Det foreligger gjentatte brudd på partiets etiske retningslinjer om seksuell trakassering, alkoholbruk, og opptreden overfor medlemmer, skriver partiet i en pressemelding onsdag ettermiddag.

Høyre opplyser at partiet har håndtert elleve varsler om Tonning Riise etter at han trakk seg som leder av Unge Høyre 10. januar i år.

– Vi har brukt mye tid på å følge opp varslerne for å høre deres historier og sørge for at de som har ønsket det har fått tilbud om psykolog og juridisk bistand. Tonning Riise er forelagt varslene og vi har hatt flere møter der Tonning Riise har fått anledning til å komme med sin versjon av saken, sier partiets generalsekretær John-Ragnar Aarset.

– Vår konklusjon etter samtaler med både Tonning Riise og varslerne er at han har brutt Høyres etiske retningslinjer, og vi anser tillitsforholdet mellom partiet og Tonning Riise som vesentlig svekket, sier Aarset.