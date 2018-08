Både fiskeriminister Per Sandberg (Frp) og statsminister Erna Solberg (H) må svare på en lang rekke spørsmål omkring statsrådens omstridte tur til Iran.

I tillegg har Frps fylkesleder i Troms og Finnmark bedt partileder Siv Jensen avklare hvorvidt partiledelsen fortsatt har tillit til Sandberg. Søndag var Jensen ikke tilgjengelig for kommentar, får NTB opplyst.

Sandberg brøt flere sikkerhetsrutiner da han og kjæresten besøkte Iran i juli. Verken hans eget departement eller Statsministerens kontor ble varslet om turen på forhånd, og Sandberg tok også med jobbmobilen, som skal ha inneholdt sensitiv informasjon, med til Iran.

Fiskeriministeren er i tillegg blitt kritisert for å ha deltatt på feiringen av Irans nasjonaldag i regi av landets ambassade i Norge.

Mange spørsmål

Ap-leder Jonas Gahr Støre, Rødt-leder Bjørnar Moxnes og KrFs mann i kontrollkomiteen, Hans Fredrik Grøvan, har stilt statsminister Erna Solberg en rekke spørsmål om Sandbergs Iran-tur.

I tillegg har SVs Torgeir Knag Fylkesnes og Aps Terje Aasland mandag og tirsdag i forrige uke sendt Solberg flere skriftlige spørsmål om saken, mens Sps Geir Pollestad har sendt Sandberg to spørsmål.

Solberg har sagt hun vil svare på spørsmålene innen fristen, som er seks virkedager fra spørsmålet ble innlevert. Blant spørsmålene som opposisjonen venter svar på, er:

* Hva kan potensielt ha blitt lekket fra Sandbergs telefon?

* Hvilke konsekvenser får dette for Sandberg? Har Solberg fremdeles tillit til ham?

* Har det skjedd tilsvarende brudd på rutinene i andre departementer?

Lise Åserud / NTB scanpix

Ny problemstilling

I helgen har det også framkommet opplysninger som har avfødt nye spørsmål. I et intervju med TV 2 sier Sandbergs datter Charlotte Sandberg at faren ikke informerte om sine ferieplaner fordi han ville unngå at de ble lekket til mediene eller andre ved at hans fraseparerte kone fikk kjennskap til planene.

– Som datter har jeg forståelse for at når ferie og reiseplaner blir lekket internt, så vil man reagere med skepsis og handle deretter, uttaler hun.

Sandbergs ekskone er i dag statssekretær i Helsedepartementet. NTB har bedt om hennes kommentar, men har ikke fått svar.

Men dette stiller statsministeren overfor en ny problemstilling: Kan hun leve med at en statsråd i hennes regjering setter private hensyn framfor sikkerheten og regjeringens rutiner?

Solberg ville søndag ikke svare på spørsmålet.

– Statsministeren vil svare Stortinget på de spørsmålene som er stilt, og har ingenting å si før det skjer, sier statssekretær Rune Alstadsæter (H) til NTB.

Gå videre?

Det er også et åpent spørsmål om Stortinget vil slå seg til ro med svarene de får fra Solberg og Sandberg, eller om saken vil gå videre til kontrollkomiteen.

Fredag meldte TV 2 også at Sandberg har takket nei til flere tilbud fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) om sikkerhetssamtaler i forkant av reiser til høyrisikoland som Russland og Kina.

Overfor NTB benekter Sandberg at han har takket nei til slike samtaler.

– Reinspikka løgn, sa han lørdag.

TV 2 hevder på sin side å ha sikre kilder for opplysningene.

NTB har bedt Fiskeridepartementet om å klargjøre hvilke samtaler Sandberg har hatt med PST i forkant av sine reiser, men har foreløpig ikke fått svar.

Går av?

Iran-turen har fått MDGs Une Bastholm til å kreve Sandbergs avgang som fiskeriminister. Selv sa Sandberg torsdag at det er opp til statsministeren å vurdere hvem som skal være statsråd.

Datteren Charlotte tror imidlertid det er mulig at Sandberg kan kommet til å trekke seg.

– Det er en stor sjanse for at han velger å gå av selv på grunn av familiesituasjonen, sier hun til TV 2.