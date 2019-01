Russeren som er siktet for terror etter knivstikking i en Kiwi-butikk, sier at han ønsket å drepe flere europeere, og at Kiwi var et tilfeldig mål.

Den siktede 20-åringen fremstilles for varetektsfengsling lørdag formiddag i Oslo tingrett. Fengslingsmøtet begynte klokken 12.15.

Advokaten hans, Ola Lunde, sier at han ikke kjøper PSTs teori om at 20-åringen er terrorist. Lunde vil ha russeren til lege og sier at gutten erkjenner at han er psykisk syk.

– Han er en forvirret og ensom gutt. Han sier at han ønsker å drepe europeere, som han mener har det for godt, sier advokaten.

Lunde mener klienten ikke er tilknyttet noen terrororganisasjon.

– Det jeg kan si, er vel at han er en ensom ulv som operer alene og ikke har noe nettverk, verken her i Norge eller andre steder, sier advokaten.

– Tenkte å benytte lastebil

Til TV 2 sier forsvareren at hans klient har tenkt på å kunne benytte en lastebil i et terrorangrep, og at dette angrepet bare var et innfall.

– Han har ikke utvist noen anger, sier Lunde som forteller TV 2 at mannen er muslim, men at han ikke har kobling til IS.

Tilfeldig at han valgte Norge

Ifølge Lunde var det tilfeldig at det var en kvinne i en Kiwi-butikk i Oslo som ble angrepet, og det var tilfeldig at mannen valgte Norge.

– Han sier at han har ønsket å drepe flere, og at Kiwi var et tilfeldig mål, sier Lunde.

Den siktede mannen er 20 år gammel, kommer fra den russiske republikken Basjkortostan og er russisk statsborger, opplyste PST-sjef Benedicte Bjørnland til NTB fredag. Han kom til Norge via Sverige torsdag.

Kritisk

Mannen er siktet for brudd på straffelovens paragraf 131, som omfatter terrorhandlinger. PST vil vurdere om hendelsen påvirker det generelle trusselbildet. PST-sjef Benedicte Bjørnland sa fredag at hendelsen kan være det første knivangrepet med tilfeldig offer her i landet som potensielt kan knyttes til ekstrem islamisme.

Offeret er en 25 år gammel kvinne fra Lier i Buskerud. Hun er kritisk skadd etter å ha blitt knivstukket.

Kvinnen ble knivstukket i ryggen da hun sto i kassen for å betale. Så skal mannen ha fektet med kniven mot kassamannen før han rømte fra butikken. Han ble pågrepet i nærheten av åstedet etter kort tid.

PST ber om fire uker varetektsfengsling for mannen, ifølge NRK.

Den russiske ambassaden i Oslo opplyste fredag at de var i kontakt med politiet i saken.