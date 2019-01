GÅR SOLO: Dag Inge Ulstein har ikke bare vært finansbyråd i Bergen. Han har også vært vokalist i elektronikabandet Electric City. Her med en litt annen bandbesetning under valgkampen i 2015. På gitar: Dagrun Eriksen og Knut Arild Hareide. På synth: Hans Olav Syversen. FOTO: Elias Dahlen

Ulstein med harde angrep på Frp - nå blir han statsråd sammen med dem

«Jeg vil ikke i regjering med et populistisk Frp» skrev Dag Inge Ulstein for to måneder siden. Nå er det nettopp i den regjeringen han kan havne som statsråd.