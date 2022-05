Ung mann omkom i trafikkulykke i Tana

En ung mann omkom da en bil gikk rundt på riksvei 98 i Tana i Finnmark natt til torsdag. En ung kvinne er sendt til sykehus med moderate skader.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Politiet i Finnmark skriver på Twitter klokken 5.14 at det var to personer i kjøretøyet og at det er bekreftet at den ene er omkommet.

Like før klokken 9 torsdag opplyser politiet til TV 2 at den omkomne er en mann i slutten av tenårene, og at en kvinne i slutten av tenårene, som var passasjer, er sendt til sykehus med moderate skader.

De pårørende er varslet.

Politiet og ulykkesgruppa fra Statens vegvesen foretar tekniske undersøkelser på stedet.

Operasjonsleder John-Kåre Olsen ved Finnmark politidistrikt sier til iFinnmark at ulykken skjedde rundt klokken 3.30 natt til torsdag.

Til VG opplyser politiet at begge i bilen ble funnet på utsiden da nødetatene ankom.