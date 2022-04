Kan fortsatt seile om de får svar fra myndighetene før i morgen

De fleste passasjerene skal enten til helt til Kirkenes eller tur-retur Kirkenes-Bergen. De som skal av underveis har fått plass hos konkurrenten.

Havila Kystrutens skip «Havila Capella» er blitt midlertidig strandet i Bergen.

Kystruteskipet Havila Capella er strandet i Bergen, på grunn av sanksjoner mot Russland. Skipet skulle ha seilt fra Bergen tirsdag kveld.

Skipets russiske långiver GTLK er underlagt sanksjoner. Dermed er det et spørsmål om ansvarsforsikringen fortsatt gjelder.

– Vi har sendt inn en søknad til UD, og venter på svar. De må avgjøre om vi kan forsikres eller ikke, sier kommunikasjonsansvarlig i Havila, Lasse A. Vangstein.

Han sier de ikke fått noen indikasjon på når vi kan vente et svar.

– Det er påske, og det er en helt ny situasjon. Det er en fare for at skipet ikke går, og vi forbereder oss på det også. Men vi jobber ut fra at skipet skal gå, og håper å få et svar fra myndighetene før i morgen, sier han.

Kan seile om de får svar før i morgen

Foreløpig er skipets anløp i havnene fra Bergen til Bodø kansellert. Men de fleste av de 232 strandede passasjerene om bord skal lenger enn som så, sier Vangstein.

– Langt de fleste skal enten helt til Kirkenes, eller på rundreise tilbake til Bergen igjen, sier han.

Dermed er situasjonen fortsatt usikker for de fleste passasjerene.

«Havila Capella» har flyttet seg litt lenger frem på kaien for å gi plass til Hurtigruteskipet «Kong Harald» som la til bak.

Dersom skipet får «OK» fra myndighetene til å seile før midnatt onsdag, vil skipet fortsatt kunne dra. De vil da hoppe over alle havnene opp til Bodø, og gå som normalt deretter.

Dersom svaret drøyer frem til torsdag klokken 14 vil skipet kunne seile forbi alle havnene frem til Tromsø, og gå som normalt deretter, skriver selskapet på sine nettsider.

Dette gjelder altså hvis svaret er «OK», og skipet ikke rammes av sanksjonene, vel å merke.

Konkurrenten tar de kortere reisene

Onsdag ettermiddag kom konkurrenten Hurtigruten med en hyggelig nyhet til passasjerene som skulle på kortere reiser med det strandende skipet. De får sitte på gratis med dem.

Tilbudet gjelder så langt kapasiteten tillater det, opplyser Hurtigruten i en pressemelding.

Hurtigrutens skip vil også overta «Havila Capellas» bookede gods inntil videre.

«Havila Capellas» kom inn fra Ålesund til Bergen litt etter klokken 12 tirsdag og skulle etter planen seile fra Bergen og videre langs norskekysten tirsdag kveld.

Havila Kystruten jobber nå med å refinansiere sine skip for å bryte alle bånd med russiske selskaper.