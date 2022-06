Støre om abortkjennelsen i USA: – Et menneskerettighetsbrudd

Et menneskerettighetsbrudd som vil skape større ulikhet mellom folk, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) om abortkjennelsen i USA fredag.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

USAs høyesterett satte fredag den føderale abortretten til side. Flere delstater innfører forbud mot abort.

– USA som Norge har hatt en jevn nedgang i antall abort. Det betyr at opplysning om prevensjon har hatt en betydning. Men å fjerne retten til abort som er en del av svangerskapstilbud er feil, og etter min mening et menneskerettighetsbrudd, sier Støre til NTB.

– Et tilbakeskritt

Statsministeren kaller kjennelsen for et tilbakeskritt som vil føre til ulikhet.

– Dette er vedtak som går imot hva flertallet i USA mener om abort. Det gjør at det er opp til hver stat å bestemme om abort skal være lov eller ikke. Det betyr at man får ulike lover ulike steder, og det igjen fører større ulikhet blant folk, sier Støre.

Støre sier at man ser at det også i Europa er konservative krefter som jobber for å fjerne eller innskrenke retten til abort.

Han sier at USAs vedtak er en påminnelse om at kamper vunnet er fortsatt viktig å kjempe for og følge med på.

– Glad folkevalgte bestemmer

Under sin periode fikk president Donald Trump velge tre høyesterettsdommere til USA øverste domstol. Det har ført til at flertallet i domstolen i dag er konservative og valgt inn av republikanske presidenter.

Abortretten i USA er ikke nedfelt i lovverket, men kommer fra den kjente høyesterettskjennelsen Roe vs. Wade fra 1973.

– Jeg er glad for at vi i Norge har en nasjonalforsamling med folkevalgte som bestemmer våre lover og rettigheter, og ikke domstolen, sier Støre.