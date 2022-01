FHI: Må være svært gode grunner for å forskjellsbehandle vaksinerte og uvaksinerte

Folkehelseinstituttet vurderer nå hvordan et koronapass kan tas i bruk. – Det er vanskelig å se at det kan begrense smittespredning, sier FHI-direktør.

Assisterende direktør i Folkehelseinstituttet, Gun Peggy Knudsen, mener man må ha svært gode grunner for å forskjellsbehandle vaksinerte og uvaksinerte.

NTB-Andreas Løf og Anders R. Christensen

Publisert Publisert Nå nettopp

– Vi jobber nå med å vurdere konkrete forslag om hvordan koronasertifikat kan tas i bruk på arrangementer og serveringssteder. Det er deretter opp til regjeringen å beslutte om og hvordan dette eventuelt skal tas i bruk, sier assisterende direktør Gun Peggy Knudsen i Folkehelseinstituttet (FHI) til NTB.

På torsdagens koronapressekonferanse sa helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) at regjeringen fremdeles vurderer å innføre koronapass, og at saken nå er sendt til fagetatene.

– Vil ikke begrense smitte

Knudsen sier at en innføring av koronasertifikat trolig ikke vil begrense smittespredningen i samfunnet.

– Etter at omikron har blitt dominerende, og vaksinene har mindre effekt på smittespredning med omikron, mener vi at det er vanskelig å se at koronasertifikat kan bidra til å begrense smittespredning. Ett formål med bruk av koronasertifikat kan være å bidra til gjenåpning for vaksinerte og beskytte uvaksinerte mot alvorlig sykdom, men effekten er usikker, sier hun.

I sin risikovurdering som ble publisert onsdag denne uken, skrev FHI at de ikke anbefaler bruk av koronapass innenlands.

Gun Peggy Knudsen sier at debatten om innføring av koronasertifikat i stor grad er en verdimessig og politisk vurdering av hvordan man skal vektlegge den enkeltes frihet til å velge sykdomsrisiko for seg selv, opp mot kapasitet i helsetjenesten for befolkningen i sin helhet.

Kulturbransjen krever koronapass

Kulturbransjen er blant dem som har krevd at det innføres koronapass. I VG fredag varslet musikalprodusenten Scenekvelder at de vil arrangere en demonstrasjon foran Stortinget onsdag i neste uke.

I en rekke andre land har koronapass vært innført. Også i Norge har det i lengre tid vært vurdert å ta et slikt pass i bruk.

– Vi ser at det er tatt i bruk i mange andre land. Samtidig ser vi at disse landene har høye smittetall og blir rammet av smittebølger som kan sammenlignes med det vi ser i Norge. Dette ser vi også for land som har sammenlignbar, eller høyere, vaksinasjonsdekning som Norge, sier Gun Peggy Knudsen.

– Må være svært gode grunner

– Hvorfor har dette tatt så lang tid i Norge, sammenlignet med andre land?

– Det er vanskelig å si noe om hva som er grunnen til forskjellen mellom de ulike landene, men i FHI har vi i våre anbefalinger blant annet lagt vekt på utfordringene med å regulere tilgang til aktiviteter på bakgrunn av helseopplysninger. Vi har også hatt en svært godt beskyttet befolkning med høy vaksinasjonsdekning, og inntil ny variant kom, bidro dette i stor grad til å redusere smittespredning.

– I tillegg er vi generelt opptatt av å bevare tillit i befolkningen, at vaksinasjon er frivillig, og det må være svært gode grunner for å differensiere tiltak mellom vaksinerte og uvaksinerte, sier Knudsen.