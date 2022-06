I ti år hadde politi­mannen fokusert på to ting: Drikkingen. Og å bli edru til han skulle på jobb.

De er anonyme for deg som leser, for deg på gaten, for dere på foreldremøte. Men i dette rommet er de synlige. Noen for første gang, noen i snart 30 år. Andre går ut og kommer aldri tilbake.