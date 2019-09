Arbeiderpartiets miljøpolitiske talsperson Espen Barth Eide er åpen for et regjeringssamarbeid med Miljøpartiet De Grønne.

– De blir jo et større parti, det kommer de til å fortsette med. Erfaringen fra Oslo er positiv. Det er et parti det er ganske greit å samarbeide med. Og å samarbeide med dem er noe vi kommer til å venne oss mer og mer til, sier Eide til Dagens Næringsliv.

Han mener MDG er i ferd med å gå fra å være et protestparti til et slags grønt styringsparti, men erkjenner at et samarbeid kan føre til konflikt med LO.

– Det blir definitivt krevende, ja. Men på en måte blir det mindre krevende enn det har vært fordi alle er i ferd med å skjønne at det ikke gir mening å være så oljeavhengig som vi er i dag. Flomlyset kommer til å skifte fra «hold i fast i oljen» til «hjelp, hva skal vi gjøre nå?». Og vi har svarene med en aktiv industripolitikk som vil fylle ordrebøkene i leverandørindustrien, sier Eide, som vil endre dagens oljepolitikk gjennom en tverrpolitisk koalisjon.

Han lover også at Ap framover skal fokusere mer på klima.

– Vi skal bli det mest troverdige klimapartiet i 2021. Men vi skal ikke bli som MDG, SV eller Venstre, men ta ansvaret for helheten, sier Eide til avisa.