Philip Manshaus begjærete seg løslatt etter moské-skyting.

Det var et massivt sikkerhetsoppbud rundt Oslo tingrett før 21 år gamle Philip Manshaus ble fremstilt for varetektsfengsling mandag.

Cirka klokken 13.15 ble 21-åringen ført inn i retten. Han var tydelig forslått, med flere blåmerker i ansiktet, i tillegg til sår nedover halsen.

Tor Høvik

Manshaus fremsto som rolig da han ankom salen sammen med sin forsvarer Unni Fries.

Siktede samtykket til å la seg fotografere, og han smilte flere ganger mot både aktoratet og det store presseoppbudet. 21-åringen var ikledd en mørkeblå joggedress.

Etter fengslingsmøtet opplyste forsvarer Fries at siktede begjærer seg løslatt.

På spørsmål fra pressen om siktedes forslåtte ansikt, svarte forsvaren at 21-åringen hadde fått medfart i situajonen.

Kjennelsen er ventet å komme ved 16-tiden.

Ber om full isolasjon

Fengslingsmøtet foregikk bak lukkede dører i sal 250, og påtalemyndigheten opplyste før fengslingsmøtet at de ville be om at siktede varetektsfengsles i fire uker med full isolasjon, brev- og besøksforbud, og medieforbud.

Ørn E. Borgen, NTB scanpix

Siktelsen omfatter terrorhandling og drap.

Påtalemyndigheten opplyste i forkant av fengslingsmøtet at de ville begjære lukkede dører til fengslingsmøtet av hensyn til fare for bevisforspillelse.

Begrunnelsen var at etterforskningen er i en tidlig fase og siktede ikke har avgitt forklaring til politiet, opplyser politiet.

Tor HØVIK

Mandag besluttet Oslo tingrett at rettsmøtet skal gå for lukkede dører.

Manshaus' forsvarer har på forhånd varslet at siktede ikke vil avgi forklaring under fengslingsmøtet. Tidligere mandag opplyste hun til NTB at han ikke erkjenner straffskyld.

PRIVAT, NTB scanpix

– Ekstreme holdninger

Lørdag ettermiddag gikk 21-åringen inn i moskeen til Al-Noor Islamic Centre i Bærum og begynte å skyte.

Seinere samme dag ble 21-åringens 17 år gamle stesøster funnet død i boligen hvor både siktede og avdøde bodde. 21-åringen er siktet for drapet.

21-åringen skal ha vært aktiv på flere anonyme nettforum, og har blant annet omtalt Christchurch-terroristen Brenton Tarrant som et forbilde.

TERJE PEDERSEN, NTB scanpix

Fungerende enhetsleder Rune Skjold ved Oslopolitiet har tidligere uttalt til Aftenposten at 21-åringen har hatt ekstreme holdninger.

– Han har ytret sympati med Quisling og andre kjente aktører. Han har også hatt et fremmedfiendtlig syn på innvandring og hatt ekstreme holdninger, sa Skjold.

– Ikke overrasket

Ekstremismeforsker ved Oslo Met, Lars Gule, er i Oslo tingrett for å følge saken mot den terrorsiktede 21-åringen. Han sier han ikke er overrasket over angrepet mot Al-Noor Islamic centre lørdag i forrige uke.

– Det er gitt det massive islam- og muslimhatet som vi ser på nett. Dette stimuleres og forsterkes av fremmedfiendtlige islamofobe holdninger i samfunnet og på ekstreme nettforum, er det ikke overraskende at noen agerer på bakgrunn av dette hatet.

Gule understreker at han ikke mener det er et stort antall mennesker som står bak hatet.

– Men det er et intenst og massivt hat. Det er på tide med en forsterket innsats mot hat og hets på nett.