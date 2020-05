Sveinung Rotevatn stiller som lederkandidat i Venstre

I et innlegg på Facebook sier Sveinung Rotevatn at han har bestemt seg for å stille som kandidat til ledervervet i Venstre.

NTB

Rotevatn er i dag klima- og miljøminister.

Nåværende Venstre- leder Trine Skei Grande går av på Venstres landsmøte, som skal holdes til høsten.