Høie advarer mot koronaskam: – Du skal ikke skamme deg, du skal teste deg

– Skyld og skam har aldri vært til hjelp mot smittsomme sykdommer, heller tvert imot, advarte helseministeren under fredagens pressekonferanse.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Høie om testing

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) redegjorde på en pressekonferanse fredag om koronasituasjonen

Han tok opp det offentlige ordskiftet rundt koronaen og kritikken som er kommet mot dem som drar til utlandet og de som av ulike grunner blir smittet.

– Skyld og skam har aldri vært til hjelp mot smittsomme sykdommer, heller tvert imot, sa han.

Han fortsatte:

– Du skal ikke skamme deg, du skal teste deg. Vi bor i samme hus. Vi sitter i samme båt. Vi spiller på samme lag. Vi er nødt til å komme oss gjennom dette sammen, sa han.

Høie frykter at fordømmelse fører til at færre tester seg hvis de føler seg syke.

Bent Høie benyttet dagens pressekonferanse til å advare mot koronaskam. Foto: Morten Uglum

Hverdagen kommer

Både Høie og helsedirektør Bjørn Guldvog var opptatt av at ferien nå er over for stadig flere.

– Nå skal vi snart møtes til hverdags, på jobben, i butikken, på vei ut på morgenkvisten og på vei hjem senere. Men hverdagen blir ikke som før, ikke på en god stunde ennå, sa Høie.

Det er fortsatt klokt med hjemmekontor.

– De som er avhengige av kollektivtransport, bør fortsatt vurdere hjemmekontor i samråd med arbeidsgiveren, sa Guldvog.

Utbrudd i en rekke norske lokalsamfunn og byer var tema på pressekonferansen.

– Vi venter flere lokale smitteutbrudd, og det er som forventet. Vi må teste og drive smittesporing, slik at dette forblir lokale utbrudd som vi slår ned, sa Høie.

Skal gi nye råd om munnbind

Avdelingsdirektør Line Vold ved FHI tok opp spørsmålet om obligatorisk bruk av munnbind.

– Det kan bli aktuelt i noen situasjoner hvis smitten øker og det er vanskelig å holde oppe avstandsreglene, sa hun.

Hun nevnte offentlig kommunikasjon som eksempel på en situasjon der pålegg om munnbind kan bli aktuelt. FHI vil i midten av august sende Helsedepartementet råd om bruk av munnbind.

Vold sa det var «klokt» å legge opp til begrensede arrangementer i fadderukene ved universiteter og høyskoler ved starten av høstsemesteret.

Mer smitte i Europa

Koronasmitten er på vei oppover igjen i store deler av Europa.

Torsdag kveld kom meldingen om at reiserådet for Belgia endres fra grønt til rødt fra og med lørdag 1. august. Det betyr at alle som kommer fra landet til Norge må ti dager i karantene.

Belgia ligger langt over nivået på 20 smittetilfeller pr. 100.000 innbyggere som kreves for å bli fritatt for karantenekrav ved innreise til Norge. Landet har ifølge Worldometer det høyeste antallet koronadøde i forhold til folketallet, med 85 døde av pr. 100.000 innbyggere.

Deretter følger Storbritannia med 68 og Spania med 61. For Norge er tallet 5 døde pr. 100.000.

Land rundt grensen for smittede

Tsjekkia ligger klart over grensen for smittetilfeller, men overlege Siri Helene Hauge ved Folkehelseinstituttet (FHI) sa torsdag til Aftenposten at det ikke dermed er sikkert at landet blid «rødt» med krav om karantene i Norge.

Det er «helhetsvurderingen» som teller, ifølge Hauge. Også Østerrike ligger helt på grensen for antall smittetilfeller.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) advarte mot å skape skyld og skam for koronasmitte. I bakgrunnen avdelingsdirektør Line Vold ved FHI. Foto: Morten Uglum

Krav til å bli «grønt» land

Regjeringen har satt en rekke krav for at personer kommer fra land i EU-, EØS- og Schengen området skal slippe karantene ved innreise til Norge. To av dem er:

Landet må ha færre enn 20 bekreftede smittetilfeller pr. 100.000 innbyggere de siste to ukene (vurdert på landnivå) og i

I gjennomsnitt må mindre enn 5 prosent av prøvene de siste to ukene være positive

I tillegg gjør norske myndigheter en helhetsvurdering av landene, basert på trender i smittetallene og annen relevant informasjon.