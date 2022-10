Ales Bjaljatski, Memorial og Center for Civil Liberties får Nobels fredspris for 2022

Belarusiske Ales Bjaljatski, den russiske menneskerettsorganisasjonen Memorial og ukrainske Center for Civil Liberties får Nobels fredspris for 2022.

Berit Reiss-Andersen, leder av Nobelkomiteen, offentliggjorde vinnerne av årets fredspris på Nobelinstituttet i Oslo fredag. Foto: Heiko Junge / NTB

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

– Med årets fredspris ønsker Den norske Nobelkomite å hedre tre fremragende forkjempere for menneskerettigheter, demokrati og fredelig sameksistens i nabolandene Belarus, Russland og Ukraina, heter det i Nobelkomiteens begrunnelse.

– Gjennom sin konsekvente støtte til humanistiske verdier, antimilitarisme og rettslige prinsipper har årets prisvinnere revitalisert og hedret Alfred Nobels visjon om fred og folkenes forbrødring – en visjon vår verden trenger mer enn noensinne.

Under spørsmålsrunden etter tildelingen ble Nobelkomiteens leder, Berit Reiss-Andersen, spurt om tildelingen er rettet mot Russlands president.

– Denne prisen er ikke rettet mot Putin, svarte hun.

Fengslet uten dom

Bjaljatski er en forfatter og menneskerettsaktivist fra Belarus.

– Makthaverne har gjentatte ganger forsøkt å bringe Ales Bjaljatski til taushet, skriver Nobelkomiteen.

Han satt fengslet mellom 2011 og 2014, og han ble i 2020 pågrepet og fengslet på nytt etter omfattende demonstrasjoner mot det belarusiske myndigheter. Han sitter fortsatt fengslet uten dom.

– Til tross for enorme personlige belastninger har Bjaljatski ikke veket en tomme i sin kamp for menneskerettigheter og demokrati i Belarus.

Grunnlagt av Sakharov

Menneskerettsorganisasjonen Memorial ble grunnlagt i 1987 av aktivister fra tidligere Sovjetunionen som ville sikre at ofre for regimes undertrykkelse aldri ble glemt. Fredsprisvinner Andrej Sakharov og menneskerettighetsforkjemper Svetlana Gannusjkina var blant grunnleggerne.

– Under Tsjetsjenia-krigene samlet og verifiserte Memorial informasjon om overgrep og krigsforbrytelser begått av russiske og prorussiske styrker mot sivilbefolkningen. Lederen for Memorials avdeling i Tsjetsjenia, Natalya Estemirova, ble i 2009 drept som følge av dette arbeidet, skriver Nobelkomiteen.

Krigsforbrytelser i Ukraina

I desember 2021 besluttet russiske myndigheter at Memorial skulle oppløses ved tvang og dokumentasjonssenteret stenges for godt.

Center for Civil Liberties ble grunnlagt i Kyiv i 2007 med det formål å arbeide for menneskerettigheter og demokrati i Ukraina. Etter Russlands invasjon av Ukraina har organisasjonen jobbet for å dokumentere russiske krigsforbrytelser mot sivilbefolkningen i Ukraina.

– Sammen med internasjonale samarbeidspartnere gjør senteret en banebrytende innsats med sikte på å kunne stille de skyldige til ansvar for sine forbrytelser.