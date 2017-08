For første gang siden januar kommer Venstre seg over sperregrensen.

Kampen mot sperregrensen har virket nesten håpløs for Venstre så langt i valgkampen. Men med et kraftig byks på en fersk meningsmåling fra Respons Analyse, lander partiet på 4,9 prosent.

Et resultat over sperregrensen gir store utslag i mandater. Om dette blir valgresultatet, vil Venstre få åtte plasser på Stortinget og sikre flertall for borgerlig side. Til sammen skaffer de fire partiene H, Frp, KrF og Venstre seg 88 av 169 plasser i nasjonalforsamlingen.

– Inspirerende

Nestleder Terje Breivik tror partiet nå er i siget.

– Dette er veldig inspirerende tall. Mange søker informasjon mot slutten av valgkampen, og det pleier Venstre erfaringsmessig å tjene på, sier Breivik, som også er partiets førstekandidat i Hordaland.

Vil droppe Frp

Meningsmålingsekspert Johan Giertsen har sett nærmere på bakgrunnstallene til målingen.

– Det som skjer er at Høyre leverer velgere til Venstre, i større grad enn tidligere i valgkampen. Samtidig henter Høyre flere velgere fra Ap enn motsatt, sier Giertsen, som i tillegg til å være Høyre-medlem styrer med meningsmålingssiden pollofpolls.no.

Breivik mener resultatene øker mulighetene for at de og KrF kan regjere med Høyre uten Frp. Det fordrer at de to småpartiene samlet sett blir større enn Frp etter valget.

– Hvis Frp da må velge mellom Erna eller Jonas som statsminister, gir valget seg selv, sier Breivik.

Ingen «Listhaug-effekt»

Frp-leder Siv Jensen kan på sin side notere en oppslutning på 16,6 prosent. En fremgang på 1,1 prosent siden sist, og deres beste resultat på over ett år på Respons-målingene.

Den ferske meningsmålingen er tatt opp fra mandag til onsdag denne uken. Altså midt i den opphetede debatten etter innvandringsminister Sylvi Listhaugs gjorde sin omstridte reise til Rinkeby utenfor Stockholm. Jensen tror ikke nødvendigvis denne målingen skyldes en «Listhaug-effekt».

– Jeg tror dette skyldes at vi gjør en god valgkamp i alle flater. Her er det laginnsats som har ført til gode tall på målingene, sier hun.

Bjørge, Stein

Taper til alle partier

Den ferske målingen føyer seg inn i rekken av piler som peker nedover for de rødgrønne og Ap-leder Jonas Gahr Støre. Partiet mister velgere til hele partifloraen.

– De lekker i alle retninger, fra Frp til Rødt. Og dette har de gjort i noen uker nå, sier Giertsen fra pollofpolls.

Han påpeker at Ap gjennom hele denne regjeringsperioden har hentet store skarer av tidligere Høyre-velgere over til seg. På den siste målingen er dette snudd. Aps partisekretær Kjersti Stenseng er ikke fornøyd med dette nivået.

– Målingene den siste tiden viser at det er svært mange usikre velgere i denne valgkampen, skriver Stenseng i en e-post.

Av de spurte i denne målingen er det 19 prosent som sier de ikke er sikre på hva de skal stemme.

(NB: Den stiplete linjen i figuren over er en kobling mellom partinavn og graf, ikke en videreføring av grafen.)

Ikke selvforsterkende

Stenseng og Ap kan søke trøst i ny forskning som er kommet fra UiBs Norsk Medborgerpanel.

Forskerne her har sjekket om dårlige meningsmålinger for partiene skaper en negativ trend som skaper enda dårligere målinger.

Deres resultater viser imidlertid at dette ikke er tilfelle. I en kronikk i BT karakteriserer Arnesen dette som «godt for demokratiet».

Etterlyser Arbeiderpartiet

Blant «vinnerne» på rødgrønn side finner vi SV, som igjen bykser opp på seks-tallet. Audun Lysbakken (SV) mener partiet hans gjør sitt for å få et regjeringsskifte i Norge. Nå etterlyser han resultater fra Ap.

– Alle velgerne som flyttes over til oss er med å skape flertall for en ny regjering. Så må Ap vinne sin duell om velgere med Høyre. Den lekkasjen må de tette.

MDG inne med åtte

MDG kommer seg også over sperregrensen og er inne med åtte mandater, men uten mulighet til innflytelse siden det er flertall på borgerlig side. Der er ikke miljøpolitikerne velkomne, skal vi tro statsminister Erna Solberg (H).

– Vi går til valg på en regjering med grunnlag i Høyre, Frp, KrF og Venstre. MDG går til valg på å felle denne regjeringen, skriver Solberg i en e-post.

MDGs håp om innflytelse knyttes dermed opp til at en Ap-ledet regjering trenger dem for å få flertall i Stortinget.

Håper på vippen

– Det er klart vi håper på vippeposisjon, og vi mener også det er en klar fordel for Norge om vi får en mindretallsregjering etter valget. Da kan vi sørge for en ny kurs, sier Une Bastholm, talsperson for MDG.

Fakta: Partimåling Målingen gir 88 mandater til regjeringspartiene og støttepartiene i Stortinget. De øvrige partiene får 81 mandater, ett av disse er et direktemandat til Rødt i Oslo.

Partibarometeret er basert på 1003 intervjuer, og undersøkelsen er gjort 28.-30.august.

Partimålingen er utført av Respons Analyse for Bergens Tidende og Aftenposten.

Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer som varierer mellom 2 og 3 prosentpoeng.

Hun synes det er oppløftende at også KrF, Venstre og SV har fremgang halvannen uke før valget.

– Dette ser ut til å bli småpartienes valg. Det er sunt for Norge. Mange velgere begynner å se at det er lite som skuller de to grå partiene Høyre og Arbeiderpartiet, sier Bastholm.