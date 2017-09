Valgforsker Anders Todal Jenssen advarer mot taktisk stemmegivning. – Mange blir så lure at de lurer seg selv, sier han.

Jenssen har studert taktisk stemmegivning. I et intervju med Nationen svarer han dette på spørsmål om det er noe «svineri»:

– Dette er nordmenn uenige om. Et flertall mener man skal stemme på partiet sitt uansett. Mange føler at taktikk i valget er noe «dirty». Så har du et mindretall som er uenige. Min kollega Bernt Aardal sier at taktisk stemmegivning er å stemme mot sin overbevisning. Men i mange land med stor partiflora har man gjerne et sett av partier man regner som sine, og som man varierer mellom, sier Jenssen.

Jenssen forklarer hvordan folk prøver å påvirke et regjeringssamarbeid ved å stemme taktisk, men at det er risikabelt.

– Folk blir så lure at de lurer seg selv. SV fikk masse taktiske stemmer i 2013. Men mange forlot også partiet fordi de ikke hadde troen på at SV skulle komme over sperregrensen. Det er også taktisk stemming. Mange Høyre-velgere stemte Frp i 2013, andre stemte Venstre. Begge grupper gjorde det for å påvirke samarbeidsmønsteret på borgerlig side, sier Jenssen og legger til at det er risikabelt.

– Du kan bli så smart at du dummer deg ut.