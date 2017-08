Politiet beslagla 2.600 kilo tomhylser etter å ha stoppet et tysk par i en bobil i Kolvereid i Nord-Trøndelag mandag kveld.

– Det er snakk om et par i 60-årene som har reist rundt i bobil. Bilen ble observert i forbindelse med et innbrudd på en skytebane i Bindal, sier operasjonsleder Bård Krogstad i Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.

Ifølge Avisa Nordland har det kommet inn minst åtte anmeldelser etter innbrudd på skytebaner i Salten den siste tiden. Også Bladet Vesterålen og Banett.no har meldt om innbrudd på skytebaner.

– Vi mistenker at personene i bilen har vært på en omfattende runde og har jobbet seg sørover i fylket. Vi ber om at skytterlagene nå sjekker om det har vært innbrudd, og tar kontakt med politiet. Vi vet av erfaring at det er mange skytterlag som har hatt innbrudd, men som ikke har anmeldt det, sier operasjonsleder Ivar Bo Nilsson i Nordland politidistrikt til Avisa Nordland.

Det er uklart hvorfor de stjal tomhylsene, men politiet har fått anslått at verdien er på rundt 20 kroner kiloen.