NVE: Kan ta opptil ett år eller lenger før evakuerte i Gjerdrum kan flytte tilbake

Under et folkemøte tirsdag kveld forklarte NVE at det kan ta fra seks til tolv måneder, eller enda lenger, før evakuerte etter leirskredet kan flytte tilbake.

Letingen etter de tre siste omkomne fortsetter etter det store jord- og leirskredet som ødela flere boliger på Ask i Gjerdrum onsdag 30. desember. Sju personer er hittil funnet omkommet, men søket etter overlevende ble tirsdag avsluttet. Foto: Berit Roald / NTB

NTB-Peter Tálos

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

NVEs representant for arbeidet i skredområdet, sjefingeniør Paul Christen Røhr, redegjorde for hvilke arbeider Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) vil gjøre rundt rasområdet i den kommende tiden.

Da vil det også bli bestemt hvilke hus beboerne ikke kan regne med å flytte tilbake til ettersom de ligger for nær raskanten. Andre boliger vil trolig bli beboelige etter at sikringstiltak er gjennomført.

– Hvilke boliger det gjelder, må vi komme tilbake til etter hvert. Vi vil være til stede her kontinuerlig til vi har definert den linjen for litt mer langsiktig evakuering, og så vil vi planlegge mulige tiltak for å sikre den bebyggelsen som står igjen, sa Røhr.

Lang tid

– Hvor lang tid det tar, er vanskelig å si nå, fra seks til tolv måneder, kanskje enda lenger. Det må vi få lov å komme tilbake til, sa Røhr videre.

NVE har bistått politiet under hele redningsaksjonen på Ask i Gjerdrum. Ekspertene på kvikkleire har samtidig jobbet med å innhente og analysere funn fra grunnundersøkelser som er tatt i området.

Sjefingeniør, Paul Christen Røhr i NVE Region Øst sa på et folkemøte tirsdag at enkelte evakuerte beboere på Ask i Gjerdrum må regne med at det vil ta flere måneder før det kan bli aktuelt å flytte tilbake til husene sine. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Mot skredkanten

Direktør Brigt Samdal i skred- og vassdragsavdelingen i NVE sa tidligere tirsdag at informasjonen fra undersøkelsene vil bli overlevert politiet, som vil bruke grunnlaget til å ta beslutninger om å oppheve evakuering av delområder.

– Vi arbeider kontinuerlig med å kartlegge og vurdere hele området som er evakuert, og skoleområdet har prioritet, sier Samdal.

NVE har startet arbeidene med å vurdere de evakuerte områdene lengst unna skredkanten og deretter jobbe seg gradvis nærmere.