Sivilombudet: Nav har tatt fedres foreldrepenger uten lovhjemmel

En fersk uttalelse fra Sivilombudet kan få gledelige konsekvenser for hundrevis av fedre. Felles for alle er at de har mistet foreldrepenger fordi de søkte om fedrekvoten etter Navs frist.

