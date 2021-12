Fylkestinget i Troms og Finnmark vedtok oppstart av fylkesoppdelingen

Fylkestinget i Troms og Finnmark vedtok onsdag å starte prosessen med å dele opp Troms og Finnmark fylkeskommune.

Tromsø er Troms og Finnmark fylkes administrasjonssentrum.

NTB

Vedtaket ble gjort med 44 mot 12 stemmer, opplyser fylkestinget i en pressemelding.

Det ble også vedtatt at oppdelingsprosessen skal ledes politisk og være forankret i fylkestinget. Rent konkret betyr dette at det skal etableres tre utvalg – organisasjonsutvalg Troms, organisasjonsutvalg Finnmark og et utvalg for fellessaker.

– Disse utvalgene får innstillingsrett til fylkestinget på alle saker som kommer via fylkesrådet, og som omhandler reetablering av henholdsvis Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune, heter det.

I fylkestinget onsdag ble det også vedtatt en fordeling av verdier i dagens Troms og Finnmark. Det heter i vedtaket at fylkestinget legger til grunn at det fylkene hadde med seg inn i sammenslåingen, skal også fylkene ha med seg ut

Troms og Finnmark fylker ble slått sammen 1. januar 2020. Bare fem måneder senere søkte fylkestinget om skilsmisse for de to tidligere fylkene.

Regjeringen har varslet at fylker og kommuner som er tvangssammenslått og vedtar å sende søknad om oppløsning innen 1. juli 2022, skal få godkjent søknaden.

Men ifølge saksdokumentene fra fylkestinget i Troms og Finnmark onsdag vil ikke fylket kunne bli formelt oppdelt før 1. januar 2024, etter fylkestingsvalget, skriver TV 2.