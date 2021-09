Trond Giske innlagt på sykehus

Avtroppende stortingsrepresentant Trond Giske (Ap) ble innlagt på Ullevål sykehus tirsdag.

NTB

På Facebook skriver Giske at han fikk diagnosen gallestein og betennelse etter effektive undersøkelser.

– Narkose og operasjon i morgen, skriver Giske, som har lagt ut bilde av seg selv fra akutten på Ullevål.

– Takknemlig for å bo i et land med et så godt helsevesen med dyktige og omsorgsfulle folk som tar så godt vare på oss, skriver han.