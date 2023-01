Barneministeren om Spydeberg-saken: – Alvorlig sak som må granskes

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) sier hun er opptatt av å få klarhet i hva som førte til at to tvillingsøstre døde i Spydeberg.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NTB

– Jeg er opptatt av å få klarhet i hva som har skjedd og hvordan det kunne skje. Departementet blir orientert av direktoratet, som har tett kontakt med Bufetat-regionen som følger opp saken som nå er under etterforskning av politiet. En slik alvorlig sak må selvfølging også bli gransket internt, noe Bufetat nå har sagt at skal skje sier Toppe til TV 2.

Hun sier det er en dypt tragisk og alvorlig sak.

Tvillingsøstrene Mina Alexandra og Mille Andrea Hjalmarsen (16) fra Indre Østfold ble funnet livløse i Spydeberg natt til søndag. Politiet mistenker at de døde som følge av en overdose narkotika. En tredje tenåringsjente ble kjørt til sykehus for behandling.

Ingrid Pelin Berg, regiondirektør i Bufetat region øst, sier i en epost til TV 2 at det er en selvfølge at alle aktører, både hver for seg og sammen, går gjennom hendelsesforløpet.