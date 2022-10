Strømstøtte, bedriftsstøtte og enøktiltak? Her er en oversikt over tre ting som kan endre strømregningen

Regjeringen og SV forhandler både om strømstøtte til husholdninger og bedrifter denne uken.

Lars Haltbrekken sier det viktigste for SV er å sørge for mer strømstøtte til de som har minst.

I disse dager foregår det tre prosesser som kan påvirke strømstøtten til folk og bedrifter.

Det er forhandlinger mellom regjeringen og SV om strømstøtte til husholdninger og bedrifter. Utfallet av disse forhandlingene er noe som blir innført i år, skriver Aftenposten.

I tillegg har Stortinget tirsdag vedtatt flere forslag om strømtiltak som blant annet kan gjøre det lettere for husholdninger å få støtte til varmepumpe. Dette sendes over til regjeringen og kommer ikke nødvendigvis i år.

1. Strømstøtte til husholdninger

Tirsdag får man strømstøtte som dekker 90 prosent av prisen over 70 øre pr. kWh. Det innførte regjeringen i september. Men strømstøtten kan snart bli endret på.

SV forhandler om denne støtten, både modell og annen støtte til de mest utsatte.

– Målet vårt har vært å få en ordning som gjør at de som sliter mest, får mer. Vi har lagt frem et forslag på dette, men det kan også hende at det finnes andre måter å gjøre det på, sier Lars Haltbrekken, miljøpolitisk talsperson i SV.

– Så dere er ikke opptatt av at de som har mest, skal betale mer?

– Det som er viktig for oss, er at de som har minst, får mer, sier Haltbrekken.

SV sitt forslag til strømstøtte er en todelt modell. Tanken er at staten skal støtte mer av «basisforbruk», hvor 100 prosent av kostnadene over 50 øre for de første 1000 kWh dekkes. For de neste 2000 kWh skal strømstøtten være på 80 prosent av kostnader over 50 øre.

Det de blir enige om, kan påvirke forhandlingene om statsbudsjettet.

2. Forhandlinger om bedriftsstøtte

I midten av september sto næringsministeren på en scene sammen med LO og NHO. De la frem sitt forslag til strømstøtte for bedrifter.

Ordningen inneholdt både direktestøtte og tiltak som gjøre det mer lønnsomt å investere i ergieffektiviseringstiltak. Regjeringen vil også nekte bedrifter som får tilskudd, å ta utbytte neste år.

Denne pakken skal vedtas i Stortinget, og regjeringen er nå i forhandlinger med SV også om dette. Her kan det også komme inn mer langsiktige løsninger i strømmarkedet.

SV har tidligere uttalt til VG at de ønsker å få «bostøtte og studenter inn» og viste til forslagene partiet kom med på strømmøtet i september.

Det er satt en frist til 24. oktober om å bli ferdig med forhandlingene om strømstøtte til bedrifter. Denne kan skyves på.

De to forhandlingene kan bli påvirket av hverandre og ses i sammenheng av SV.

3. Stortingets strømforslag

Tirsdag ble Stortinget enige om 12 tiltak på strøm og energieffektivisering. Dette kalles enøktiltak.

Forrige uke skrev Aftenposten om energikomiteen som hadde blitt enig om fem forslag.

Forslagene handler om å be regjeringen vurdere en rekke enøktiltak. Det ble blant annet foreslått å gi husholdninger støtte til å sette inn varmepumpe, isolere hus og bytte vinduer.

Etter tirsdagens møte var det ytterligere syv forslag som Stortinget kunne enes om.

Disse forslagene omhandler blant annet solenergi, hvor Stortinget vil gjøre det lettere å installere solcellepaneler. I tillegg ble det flertall for et tiltak for å styrke Husbankens arbeid med energitiltak for lavinntektshusholdninger.

En av tingene som kan gjøres, er å opprette en midlertidig låneordning som kan gå til varmepumpe, foreslår Stortinget.

Stortinget har bedt regjeringen vurdere en rekke tiltak på området, så forslagene ligger derfor på deres bord nå.