Lagmannsretten vil fengsle dronesiktede Andrey Yakunin i fire uker

Lagmannsretten gir PST medhold i at dronesiktede Andrey Yakunin skal holdes varetektsfengslet til rettssaken er berammet. – Jojo i rettsvesenet, sier forsvarer.

NTB

Tingretten ville løslate Yakunin, men PST anket saken videre til Hålogaland lagmannsrett.

I ankebehandlingen landet lagmannsretten på at Yakunin kan holdes fengslet i fire uker, fram til rettssaken er berammet 29. november.

PST opplyser til NTB at de tar lagmannsrettens avgjørelse til etterretning, og at etterforskningen av Yakunin fortsetter.

– Overraskende jojo

I forrige runde ville tingretten fengsle ham, mens lagmannsretten ville ha løslatelse. Da endte saken i Høyesterett, som slo fast at lagmannsrettens lovanvendelse var feil. Nå er saken behandlet med den nye lovanvendelsen til grunn, og da kom lagmannsretten til at han skal holdes fengslet.

– Overraskende jojo i denne saken, så får vi se om Høyesterett må på banen igjen. Tror fortsatt dette ender med en frifinnelse, og da er varetekt ganske unødvendig i forkant, sier mannens forsvarer, advokat John Christian Elden til NTB.

Han sier at de må lese rettens vurderinger nøye før de avgjør om de vil anke fengslingen.

– Men vi noterer at dommerne mener at deres egen oppfatning av loven forrige uke ikke er forsvarlig denne uken, slik at de som har samme oppfatning, bør straffes. Jeg er ikke umiddelbart enig, sier Elden.

Yakunin er sønn av en russisk forretningsmann med bånd til Vladimir Putin og ble pågrepet i Hammerfest mandag 17. oktober. Han er siktet for å fly drone ulovlig på Svalbard. Sanksjonsforskriftene forbyr russere å operere fly og droner i Norge.

Dobbelt statsborgerskap hjelper ikke

Lagmannsretten legger til grunn av det er skjellig grunn til mistanke om at Yakunin har begått en straffbar handling. Samtidig legger retten til grunn at han måtte være kjent med at Norge og EU har restriksjoner mot Russland på grunn av krigen i Ukraina, noe som også rammer russeres mulighet til å drive luftfart i Norge.

Yakunin har russisk og britisk statsborgerskap og har sagt at han anser seg som britisk. Lagmannsretten mener imidlertid at det russiske statsborgerskapet gjør at han rammes av forbudet.

«Lagmannsretten legger til grunn at siktede er født og oppvokst i Russland. Han har familie i Russland og eier eiendom i landet, herunder et hotell», heter det i kjennelsen.

Forsvarerne har også hevdet at det vil være i strid med svalbardtraktaten å nekte en russer å operere luftfartøy på Svalbard.

– Lagmannsretten er ikke enig i dette, heter det i kjennelsen.

– Forskriften gjelder på Svalbard også

De viser til at norsk strafferett gjelder for Svalbard når ikke annet er fastsatt. Det står ingenting i sanksjonsforskriften om at den ikke gjelder på Svalbard, konkluderer lagmannsretten.

– Det er tvert imot ikke ønsket at disse områdene skal kunne benyttes til omgåelse av norsk sanksjonsregelverk, skriver retten.

Advokat Elden har tidligere sagt at saken er så kompleks juridisk at den kommer til å ende opp i Høyesterett igjen. Det er imidlertid ikke grunnlag for å løslate ham i forkant av rettsbehandlingen, mener lagmannsretten. De viser blant annet til unndragelsesfare.

– Ulempene det er for siktede å holdes varetektsfengslet er vurdert, men må etter lagmannsrettens vurdering komme i bakgrunnen, gitt de hensyn som tilsier fortsatt varetektsfengsling, heter det i kjennelsen.