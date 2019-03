Det viktigste spørsmålet i VG-saken er hvordan mediene behandler kilder som ikke er medievante, mener generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund.

– Jeg synes forholdet til Sofie og hvordan mediene håndterer kilder som er uvant med mediene, er det viktigste spørsmålet her. Der er VG tydelig i sin beklagelse, sier Floberghagen til NTB.

Hun syns VGs pressekonferanse der de la frem sin egen evaluering av dekningen av den såkalte Giske-videoen, var sterk.

– Det er sjeldent at en norsk avis må holde en pressekonferanse for å beklage en stor feilvurdering som dette, sier Floberghagen.

VG har ikke funnet grunnlag for å konstatere at reporteren har fabrikkert sitat i saken, og journalist Lars Joakim Skarvøy avviser blankt at han har fabrikkert Sofies sitat. Nyhetsredaktør Tora Bakken Håndlykken i VG konstaterer at her står det ord mot ord.

Floberghagen er glad for at Skarvøys versjon av saken endelig har kommet for en dag. Hun mener at det også er viktig å høre hva han har å si.

– Det vesentlige er at Sofie ikke er en erfaren mediekilde. Ofte er det vanskelig å konkludere hvilke ord som ble sagt på hvilken måte. Det som er uomtvistelig, er at hun ikke har kjent seg igjen i det VG skrev, sier Floberghagen.

Hun hadde onsdag kveld ikke finlest hele rapporten fra VG og var opptatt av å finne ut mer om hvilke tiltak avisen setter i verk for å bedre kontrollrutinene.