Mann siktet for dobbeltdrap i Stavanger

En kvinne i 20-årene og en mann i 30-årene ble natt til onsdag funnet døde i bydelen Storhaug i Stavanger. En mann i 40-årene er siktet for drap på begge.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

NTB

– Mannen sitter nå i arrest, og vi vil forsøke å avhøre ham i løpet av dagen, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma i Sørvest politidistrikt.

Politiet fikk melding om en hendelse i en bolig på Storhaug, som ligger litt øst i Stavanger sentrum, klokka 2.19 natt til onsdag.

– Politiet var raskt på stedet, og konstaterte at to personer var døde. Vi pågrep en mann i 40-årene som oppholdt seg på stedet. Han er nå siktet for to drap, sier politiadvokaten.

Han understreker at politiet er svært tidlig i etterforskningen og kan ikke si noe mer om hendelsesforløpet og bakgrunnen for saken.

Politiet holder pressekonferanse om saken klokka 10.15 onsdag og ønsker ikke å svare på henvendelser fra pressen før det.