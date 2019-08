Byrådslederkandidat for Høyre i Bergen, Harald Victor Hove, mener Nærpolitireformen har gjort byen tryggere. - Nå må Støre og Ap stå i det.

Ap trekker nå støtten sin til Nærpolitireformen, som partiet avtalte med Solberg-regjeringen i 2015, skriver VG.

Reformen har ført til en omorganisering av politiet, der 27 distrikter har blitt til 12.

Høyres byrådslederkandidat i Bergen, Harald Victor Hove sto lørdag ved stand på Torgallmenningen i Bergen.

– Oppussingsjobben er ferdig, og de positive resultatene har begynt å tikke inn, nå må Støre og Ap stå i det, sier Hove.

Hove mener at reformen har gjort byen tryggere, og viser til hvordan reformen, ifølge politiet, ga en raskere etterforskning av knivdrapet ved Circle K på Danmarks plass i februar.

Politiinspektør Helge Stave, som er sjef for Felles enhet for etterretning og etterforskning i Vest politidistrikt, uttalte da at de lå langt foran i etterforskningen, enn de ville gjort om drapet skulle etterforskes før reformen.

– Reformen gjør Vest politidistrikt bedre rustet til å møte et mer organisert kriminelt nettverk med større ressurser til å jobbe over lengre tid, sier byrådslederkandidaten.

Garanterer at Høyre ikke kommer til å trekke seg

På Høyres stand ved Torgallmenningen står òg Peter Christian Frølich, som er stortingsrepresentant for Høyre og medlem av Stortingets justiskomité.

– Dette er et uansvarlig valgkamputspill, sier Frølich.

Han mener Ap heller burde komme med konkrete forslag til endringer av reformen.

– Før hadde partiet ryggrad til å stå i det, nå snur de etter vinden for å få et bedre valgkampresultat, sier Frølich.

Han innrømmer at reformen har sine utfordringer, men mener at den stort sett har fungert som planlagt.

– 90 prosent har vært en suksess, 10 prosent må endres, sier han.

Det forebyggende arbeidet med politikontakter har ikke fungert like godt alle steder. Det er òg for få etterforskere i forhold til operative politifolk, mener Frølich.

– Men det skal justeres, sier han.

Frølich garanterer at Høyre kommer til å fortsette å støtte reformen.

– Det er hundre prosent sikkert.

Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Skulle bli bedre

– Ideen med reformen var at politiet skulle bli bedre, men regjeringen har sviktet på flere områder, sier Støre til VG.

Han understreker at partiet i fjor sa at regjeringen hadde forlatt forliket, og at de har ventet på vedtatte forbedringer. Disse har ifølge Støre ikke kommet, og han mener derfor tiden er inne for å si at partiet ikke kan støtte reformen lenger.

Noe av årsaken til at reformen ikke har blitt slik den var tiltenkt, mener Støre dreier seg om mangel på lederskap. I denne perioden har det vært til sammen syv justisministre i Solberg-regjeringen, poengterer han.

Frp: – Typisk

Nåværende justisminister Jøran Kallmyr (Frp) mener det er vanskelig å ta Ap seriøst.

– Dette er typisk «Vingle-Jonas», spør du meg. Her prøver liksom Arbeiderpartiet å være et ansvarlig parti, og støtte store reformer sånn som Ap alltid har gjort, men så blir fristelsen til også å være et opposisjonsparti for stor, sier han.

Kallmyr understreker imidlertid at han tar de Ap-ordførerne som har kommet med konstruktiv kritikk seriøst.