I et innlegg på Instagram skriver prinsesse Märtha Louise at hun ikke lenger skal bruke prinsessetittelen i kommersielle sammenhenger.

Det har vært mye diskusjon rundt prinsessens bruk av tittelen under hennes turné med kjæresten Durek Verrett i vår. I forbindelse med turneen opplyste Slottet at de ville ha dialog med prinsessens bruk av tittelen i kommersiell sammenheng.

– Diskusjonene er noe jeg har tatt seriøst, og i samarbeid med min familie har vi funnet ut at det er best at vi gjør noen endringer, skriver Märtha Louise på Instagram.

– Vi har derfor i fellesskap kommet fram til at jeg bruker tittelen prinsesse når jeg representerer Kongehuset, gjør mine offisielle oppdrag i inn- og utland og i private sammenhenger, fortsetter hun.