Den lille øyen Vrångö i Västra Götaland er stedet for et av de nye, store utbruddene, som gjør at regionen ikke tilfredsstiller smittekravene til norske myndigheter. Det siste utbruddet startet forrige søndag etter at forskjellige kor var samlet til økumenisk korkonsert i misjonshuset. Foto: Wikimedia Commons